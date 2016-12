Maillo (PP) se muestra "sorprendido" por la marcha de Aznar y apunta que habrá que pensar el papel de los expresidentes

21/12/2016 - 10:23

El vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha afirmado este miércoles que él no se siente aliviado, sino "sorprendido", por la decisión del expresidente del Gobierno José María Aznar de dejar la Presidencia de honor del partido, pero ha pedido respetarlo, tomarlo "con normalidad" y "mirar al futuro".

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Preguntado por el papel que había tenido Aznar en los últimos tiempos, ha señalado que lo que sucede es que España, como democracia joven, no tiene "muy solucionado" el papel de los expresidentes del Gobierno y hay cosas que quizá en el futuro deben "repensarse mejor entre todos".

En este punto, ha optado por mirar al PSOE, afirmando que "pasean" a José Luis Rodríguez Zapatero después de haberlo tenido "oculto", y que Felipe González tuvo recientemente una "intervención muy decisiva", en alusión a los movimientos que terminaron con la salida de Pedro Sánchez de la secretaría general.

Eso sí, también ha subrayado que Aznar no deja de ser militante y "siempre será un gran referente", de manera que si decisión no borra sus 14 años de presidencia del PP. "Nos sentimos legítimos herederos de esos 14 años en el partido y de los ocho de gobierno", ha añadido.

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, ha admitido que no sabía que Aznar iba a tomar esa decisión y que es a él a quien le corresponde explicarla. También ha recordado que, en su carta y en su conversación con Rajoy, ha enmarcado su marcha en separación del PP de FAES, la fundación que él preside, y que ya no tiene ningún cargo del partido entre sus miembros.

AÚN NO SE HABÍA HABLADO CON ÉL PARA EL CONGRESO

En cuanto a si ya se le había invitado al congreso del PP de febrero, ha señalado que "el presidente de honor forma parte del congreso sin más", pero ha admitido que aún no se le había contactado para ver si deseaba intervenir y en qué formato. Eso sí, ha añadido que eso iba a hacerse.

Preguntado si Aznar ha sido empujado a marcharse ante los desencuentros de los últimos meses, ha replicado: "La carta es suya, la llamada es suya, es una decisión personal y la ha tomado él".

Además, cree que la "única crítica" de FAES al PP ha sido su reciente advertencia sobre el rumbo con Cataluña, mientras que en otros casos anteriores lo que ha habido son "análisis políticos" en los que a veces el partido no coincidía con la que era su fundación.

EL PP TIENE QUE "EVOLUCIONAR"

Maillo ha defendido que el PP "como cualquier formación política, o institución, tiene que ir avanzando y evolucionando con los tiempos", porque así lo exige la sociedad, aunque sin renunciar a lo que son: "¿En algún momento hemos renunciado a la unidad de España?", ha preguntado.

No obstante, ha añadido que no lo corresponde a él analizar si otras instituciones u otras personas --el propio Aznar-- están evolucionando o no.