El PSOE dice que Dastis "no conoce la realidad" del país cuando asegura que emigrar "enriquece"

21/12/2016 - 10:35

El portavoz económico del PSOE en el Congreso, Pedro Saura, ha acusado este miércoles al ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, de "no conocer la realidad" del país al asegurar que los jóvenes que han tenido que emigrar como consecuencia de la crisis muestran "inquietud, amplitud de miras y adaptabilidad a nuevos horizontes". "Ir fuera enriquece", ha subrayado el ministro.

Unas palabras que han soliviantado al socialista murciano, quien en los pasillos de la Cámara Baja ha lamentado que "la generación mejor preparada" se tenga que ir fuera de España, con la consiguiente repercusión que su marcha provoca para ellos y sus familiares, pero también para "la productividad, el crecimiento y la riqueza del país".

"El ministro no conoce la realidad del país. No apostar por los jóvenes es no apostar por el crecimiento presente y futuro de nuestra riqueza nacional", ha insistido el dirigente socialista.