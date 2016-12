Susana Díaz y Zapatero pinchan en Jaén

Susana Díaz junto a Zapatero, este viernes en Jaén. Imagen: EFE

La presidenta andaluza y protocandidata para alcanzar la Secretaría vacante en el PSOE, Susana Díaz, no ha visto cumplidas sus expectativas. El gran acto de Jaén, con el marco de fondo del X aniversario de la Ley de la Dependencia, y la presencia como reclamo de José Luis Rodríguez Zapatero, no fue suficiente. El público no respondió.

Para muchos socialistas, el mitin del pasado sábado de Susana Díaz en el recinto ferial de Jaén era considerado como la puesta de largo de la andaluza para su candidatura a la Secretaría General del PSOE.

No en vano, el acto contó con la presencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien estos días se ha significado por ponderar la capacidad de liderazgo de la dirigente andaluza.

A pesar de ello. el mitin no tuvo ni la repercusión, ni el éxito esperado. "Nos equivocamos con el lugar y la fecha", aseguran desde el entorno de Díaz en referencia a "la indiferencia" de la ciudad de Jaén con este tipo de actos y a la coincidencia de una masiva manifestación contra el Gobierno autonómico por su gestión en la Sanidad andaluza, y más en concreto por el caso de la fusión de los dos hospitales de Granada, y los recortes en Jaén. Se trató de una marcha encabezada por Jesús Candel, conocido por el sobre nombre del 'doctor Spiriman' -dolor de cabeza de la presidenta andaluza- y donde pudo escucharse un mensaje enviado a Susana Díaz: "¿Qué tiene que celebrar?, si tiene todo hecho unos zorros".

La protesta - la que acudieron 3.000 personas- lo condicionó todo. "Para la próxima deberemos tenerlo en cuenta", justifican desde el círculo más cercano a la lideresa andaluza, que no consiguió llenar los 80 autobuses preparados.