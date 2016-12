Villacís cree que la falta de acuerdo en las cuentas es una "escenificación"

Madrid, 21 dic (EFE).- La portavoz de C's en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha considerado hoy que la falta de acuerdo en el presupuesto del 2017 entre el PSOE y Ahora Madrid es "más que nada una escenificación" y ha augurado que habrá un acuerdo "en menos de un mes".

"Es un gesto, están tratando de hacer ver que son parte de la oposición pero no se están reuniendo con nosotros", ha asegurado a los periodistas Villacís, que tampoco ve ningún drama prorrogar las cuentas de 2016 si no alcanzan ambos grupos un pacto.

La portavoz de Ciudadanos ha hecho estas declaraciones un día después de que el PSOE anunciase que su grupo sigue en el 'no' a los presupuestos del equipo de Manuela Carmena aunque "avanzando hacia el sí" tras mantener una reunión en la que los socialistas lograron el compromiso de Ahora Madrid de incluir en las cuentas 86 millones en enmiendas de los socialistas, casi 50 millones más que los aceptados hasta ese momento.

Villacís ha comentado que la discusión entre ambos grupos es por 150 millones dentro de un presupuesto de más de 4.500, lo que a su juicio es "el chocolate del loro".

"Parece ser que por primera vez el PSOE se ha dado cuenta de que no ha entrado en el Gobierno y que, por tanto, forma parte de la oposición", ha comentado Villacís, que ha animado a los socialistas a "reconocer" la importancia que tiene su papel de socio de investidura "como condicionante".

"El pacto de investidura no se está cumpliendo para nada, no se ha cumplido más que el 8 % del pacto, es el pacto de desinvestidura", ha comentado Villacís, que asegura que esa formación "se tiene que despertar" y "no puede ser una facción más de Ahora Madrid".