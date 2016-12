Jáuregui (PSOE) dice que el Tribunal Constitucional está para interpretar la Constitución, no para sancionar

21/12/2016 - 12:21

El exministro y portavoz del PSOE en el Parlamento Europeo, Ramón Jáuregui, ha dicho este miércoles que el Tribunal Constitucional (TC) está para fijar la interpretación de la Constitución cuando es "vulnerada" y no para sancionar. "Está para interpretar y para dictar las sentencias", ha señalado.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

De este modo, ha apoyado la decisión de su partido de respaldar una proposición de ley del PNV para revertir la llamada 'reforma exprés' del alto tribunal, de manera que no pueda suspender de sus funciones a quienes no cumplan sus sentencias.

"La capacidad de ejecución de una sentencia del TC la tiene el poder judicial español y la inhabilitación en su caso que se pueda establecer por incumplimiento de una sentencia del TC también", ha sentenciado en una entrevista en Cope, recogida por Europa Press.

"Aplíquela quien tiene que aplicarla, si es el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) el que tiene que establecer una causa por incumplimiento de una resolución del Tribunal Constitucional que lo haga el TSJ, no el TC", ha remarcado.

Además, ha explicado que cuando "el Tribunal Constitucional establece los criterios, quien se encarga de aplicarla es el poder político, el poder ejecutivo, no el Tribunal Constitucional".

Por eso, ha defendido que si la ley vuelve a reformarse no habrá "vacío de poder", porque lo que ha sucedido es que el año pasado el Gobierno del PP creó una nueva función para el TC que "no es natural de él y que no le corresponde", y ahora se quiere cambiar. Además, ha recordado que el PSOE estuvo en contra de esa reforma del Tribunal.

Jáuregui también ha recordado que el PSOE se opuso a esta reforma cuando el PP la presentó y ha reconocido que, apoyando ahora la propuesta del PNV, también quiere dejar claro que, para los socialistas, el problema que están provocando "posibles poderes autonómicos" al vulnerar resoluciones del TC tiene que arreglarse, además de por la vía penal, "si es necesario", por la vía política.

Por otro lado, el eurodiputado socialista ha insistido en que fue "valiente" la reflexión que hizo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en las que reconoció, en palabras de Jáuregui, que "el Partido Popular debió participar" en la reforma del Estatuto catalán y ha reconocido que también los socialistas deben hacer su parte de "autocrítica" por hacerla sin ellos.

A su juicio, "una de las cosas que más daño ha hecho" en la relación de Cataluña y el resto de España "es que el PP no quiso participar en aquella reforma y la campaña que hizo contra Cataluña".

"Me pareció muy valiente por parte de la vicepresidenta. Si eso es un síntoma de que ella está dispuesta a moverse en la línea de que tenemos que construir juntos la oferta que España tiene que hacer al sistema político catalán, para ser Cataluña y estar en España, yo lo tomo como la mejor señal de una oferta de entendimiento", ha dicho.