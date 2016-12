C's descarta entrar en el Gobierno de Cifuentes y valora el cumplimiento del acuerdo

Madrid, 21 dic (EFE).- El portavoz de Ciudadanos (C's) en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, asegura que su partido seguirá en la oposición y se ha mostrado "satisfecho del grado de avance" del acuerdo de investidura con Cifuentes, compuesto por 76 puntos de los que 35 se han cumplido, 35 están en marcha y 6 están pendientes.

Entre las medidas por iniciar Aguado, que se ha reunido hoy en la sede del Gobierno regional con la presidenta Cristina Cifuentes, ha señalado la despolitización de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, una ley de responsabilidad medioambiental o más contundencia en la reducción de las listas de espera, en los que espera que se avance "sin prisa pero sin pausa".

Aguado ha recalcado que se mantendrán ejerciendo una oposición "leal" y "responsable" pero "contundente" y "exigente" y que no varía "ni una coma" su posición respecto a entrar en el Ejecutivo madrileño, un movimiento que sólo harían de no cumplirse el acuerdo o si no se ejecutan los presupuestos que pacen PP y C's, dos circunstancias que no ocurren según el diputado.

En la rueda de prensa posterior a la reunión mantenida entre ambos, Cifuentes ha señalado que el acuerdo de investidura, del que hace una valoración "positiva" está resultando "fácil de aplicar" porque contiene compromisos del propio PP y ha recalcado que el pacto no es una "imposición" sino un acuerdo "libremente pactado".

"No me gusta echarme flores más que las justas", ha señalado la presidenta autonómica, que ha insistido en que el grado de cumplimiento del acuerdo "supera con mucho cualquier expectativa" al haberse completado un año y medio el 92 %.