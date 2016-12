La Red Floridablanca tilda de "paripé y maquillaje" el sistema de doble vuelta para elegir presidente en el PP

Recuerda que quien finalmente elige sigue siendo el compromisario

Cifuentes valora el esfuerzo hecho por el partido con la doble vuelta

Fernández Maíllo, este martes en la sede del PP. Imagen: EFE

"¿Qué es eso de segunda vuelta, cuando los militantes solo tienen derecho a votar en la primera, y en la segunda solo lo hacen los compromisarios, de los cuales 600 de ellos tienen cargos en el partido y pertenecen al aparato?". Así se manifiesta Isabel Benjumea, la cara visible de la Red Floridablanca, think tank y espacio para el análisis próximo al entorno popular, y defensora de un sistema de primarias que responda a un militante, un voto.

Este martes, el vicesecretario Fernando Martínez-Maíllo exponía ante los medios la propuesta política que se abordará en el próximo Congreso del Partido Popular que se celebrará en el mes de febrero.

Entre las novedades anunciadas, Maíllo daba a conocer el sistema de doble vuelta, según el cual el militante tendrá derecho a votar por el candidato elegido, así como a participar de una suerte de primarias, toda vez que cuente con 100 avales y cumpla con una serie de requisitos protocolarios.

"Un paripé"

La reacción de Floridablanca ha sido instantánea. Benjumea reprueba la relevancia que desde el PP se quiere dar ahora al militante. "Sobre todo porque éste -el militante- solo podrá votar en la primera vuelta, donde elige a su candidato. Sin embargo, la decisión final dependerá del compromisario, que es el que vota en segunda vuelta. Y hay que recordar, que 600 compromisarios son compromisarios netos, es decir, gente con cargos que depende de la cúpula del partido, y del resto, hasta completar los 3.000, es también gente cercana a la órbita de poder. Por tanto, estamos ante un paripé y un mero maquillaje de los estatutos del PP".

"Otra cosa es que estuviéramos hablando de una segunda vuelta como en Francia, donde la militancia acude dos veces a las urnas para determinar quien quiere que sea su candidato. Eso no lo puedo imaginar en el PP. No me imagino si por quien sabe qué, y cómo, saliera elegido el candidato que no fuera el postulado por la dirección del partido", señala.

Hasta ahora, las bases elegían solo a los compromisarios, "lo hacían votando en la sede de su agrupación -lo que en opinión de Benjumea- se ejercía con la presión de su presidente, aplicando un sistema de elección de compromisarios de absoluta opacidad y sin ningún mecanismo de transparencia".

En el caso de que la propuesta planteada por Maíllo salga adelante, a partir de ahora, aquellas personas que logren el 10% de apoyo en la primera urna podrán optar a liderar el partido. Pero, en el caso de que un candidato arrase en la primera vuelta, de manera que logre el 50% de los votos, consiga el 50% en al menos 30 circunscripciones y, también 15 puntos de distancia sobre el segundo candidato, ese ya será elegido por aclamación y pasará a ser candidato único.

Benjumea también pone el acento en otra de las cuestiones planteadas. Se trata de los tiempos de los Congresos. El vicesecretario del PP planteó la celebración de los mismos cada cuatro años -hasta ahora eran cada tres, pero este que se celebra en febrero viene con bastante retraso-. Y no tiene lógica esta periodicidad, -observa la presidenta de Floridablanca-, "los congresos son una cosa muy seria. Por eso resulta indignante prolongar el periodo entre congresos, cuando en países europeos, como Reino Unido, se celebran cada año, mientras que en Francia se hacen cada dos años. Hay que rendir cuentas ante la militancia", puntualiza Benjumea.

Cifuentes ve con buenos ojos la novedad

La presidenta de la Gestora del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, ha considerado este miércoles que la propuesta de realizar una 'segunda vuelta' para elegir al presidente del PP avanza de manera clara" en la idea del PP de Madrid de 'un militante un voto' y supera al sistema de primarias.

La presidenta ha hecho estas declaraciones en la Real Casa de Correos preguntada por la propuesta realizada ayer para modificar la fórmula de elección del presidente del PP de manera que los afiliados voten en una primera vuelta y posteriormente, los compromisarios intervengan en una segunda.

Cifuentes ha dicho que no ha tenido oportunidad de ver en detalle la propuesta, pero en principio le parece "muy interesante". La presidenta ha señalado que este sistema "supera lo que se viene entendiendo tradicionalmente por primarias" y ha señalado que "queda garantizado mediante esa elección que cada afiliado va a poder votar".

A su juicio, es un sistema "mucho más garantista" porque además de la primera votación directa se mantiene un "sistema plenamente democrático" que es la posibilidad de una segunda vuelta con compromisarios.

La popular ha considerado que "avanza de manera clara y evidente" en lo que pedía el PP de Madrid respecto a la participación de los militantes en la elección de los dirigentes.