La CUP tiende la mano al Govern para negociar los Presupuestos sin "líneas rojas"

21/12/2016 - 15:12

Pide al Ejecutivo que no utilice el referéndum como "chantaje"

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

La diputada de la CUP en el Parlament Eulàlia Reguant ha tendido la mano este miércoles al Govern para negociar las enmiendas que los anticapitalistas han presentado a los Presupuestos de 2017 y ha asegurado que su partido no pone "líneas rojas" para dar su 'sí' definitivo.

"No queremos entrar en un debate de líneas rojas 'sí' o 'no'. Entendemos que no ayuda a nadie y confunde el mensaje que queremos transmitir, que es que hay alternativas para revertir los recortes y las privatizaciones", ha declarado a los medios desde el Parlament.

Lo ha dicho después de que la CUP haya presentado una batería de enmiendas a las cuentas, donde propone modificar partidas por un valor de 760 millones de euros para destinar a políticas fiscales y sin necesidad de tocar los impuestos.

La mayor parte de esta suma de recursos estaría destinada a la creación de 11 fondos para "la cohesión social, ecológica y territorial", al que todos los departamentos deberían aportar dinero y que, a juicio de los anticapitalista, aportaría unas mejoras que ahora las cuentas no contemplan.

Algunos de los recursos que quiere la CUP para estos fondos provienen de "recortes en externalizaciones", como un partida de 24 millones prevista para Microsoft y otra de 80 para Deloitte, y también de recortes de un 19% del sueldo previsto para altos cargos y personal eventual.

El conseller de Economía, Oriol Junqueras, ha advertido este jueves a la CUP de que no hay un margen amplio para cambiar las cuentas que este martes admitió a trámite el Parlament, y Reguant ha asegurado que su partido es consciente de eso: "Lo sabemos".

Sin embargo, ha asegurado que, pese a que el margen no es amplio, los 11 fondos permiten generar "alternativas" dentro del mismo presupuesto para mejorar los recursos a la Renta Garantizada o al parque de vivienda pública.

Otra de las cuestiones que ha destacado Reguant es que piden que todos los avales de la Generalitat superiores a los 10 millones de euros, como el del Circuit de Catalunya, tengan que pasar por el Parlament para que la Cámara decida si da su aval.

SEPTIEMBRE DE 2017

El Govern ha dicho más de una vez que, si no hay Presupuestos de 2017, Puigdemont convocará elecciones y, por tanto, no se darán los pasos necesarios para convocar el referéndum previsto para septiembre.

"No se trata de incluir el referéndum en debates partidistas. No queremos entrar en la lógica del chantaje", ha dicho la diputada Reguant.