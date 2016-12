Ciudadanos se muestra satisfecho con el Gobierno de Cifuentes y no se plantea abandonar la oposición

Hasta ahora se han cumplido 35 de las 76 medidas acordadas

Otras 35 están en marcha gracias a las posturas de los partidos

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha afirmado este miércoles que a día de hoy no se plantean entrar en el Ejecutivo autonómico porque el acuerdo de investidura se está cumpliendo.

"No nos planteamos entrar. Las únicas razones que podrían llevar a plantear esa entrada es que el acuerdo no se cumpliera y que el presupuesto que han apoyado no se ejecutara", ha añadido.

Como no ha sucedido ninguna de las dos opciones, no se lo plantean, ha afirmado Aguado en rueda de prensa en la Real Casa de Correos después de reunirse con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para valorar el cumplimiento del pacto de investidura.

La presidenta autonómica ha afirmado que el grado de ejecución del acuerdo es "muy alto". Ha precisado que se han puesto en marcha el 92% de los puntos del acuerdo y ha hecho una valoración "positiva".

Aguado también ha visto con buenos ojos la situación, ha afirmado que están "satisfechos" y ha señalado que se han cumplido 35 de las 76 medidas y otras 35 están en marcha.

En su intervención, Aguado ha asegurado que su posición sobre la entrada en el gobierno "no ha cambiado ni una coma". Según ha relatado, su intención no era entrar en el Ejecutivo, sino que su "rol es estar en la oposición". Por ello no exigieron "ni una sola de las consejerías de la Comunidad", sino que querían reformas y cambios.

Así, no se plantean entrar en el Ejecutivo de Cristina Cifuentes. Eso sí, ha señalado que la siguiente etapa de su partido será entrar en los gobiernos para encabezarlos o hacer coaliciones. Lo harán a partir de la próxima legislatura y de momento acumularán experiencia, ha relatado.

Queda seis puntos por cumplir

"Tanto en lo que hay que hacer como con lo que no hay que hacer estamos satisfechos", ha afirmado el portavoz naranja, quien ha precisado que el acuerdo contenía cosas que querían que hiciera el Gobierno regional y otras que no.

Ha visto una "buena noticia" que se hayan puesto en marcha iniciativas como un Plan de Turismo 2016-2019, un Plan contra el Acoso Escolar o el Plan de Inclusión 2016-2021. También ha visto bien que no se suban los impuestos, ni se privaticen el Canal de Isabel II o la gestión sanitaria.

En cuanto a corrupción, ha destacado que "se sigue cumpliendo el acuerdo en materia anticorrupción" y se sigue apartando a los imputados y trabajando para eliminar los aforamientos. Lo que piden es que se mantenga el nivel de exigencia con la corrupción.

En cuanto a lo que queda por hacer ha hablado de despolitizar la Cámara de Cuentas, que "sigue estando politizada"; abordar la aprobación de una ley de responsabilidad medioambiental; y abordar las listas de espera.

"Pedimos a la presidenta que no se acomode en el Gobierno, en el cargo de presidenta y sigan como hasta ahora", ha resaltado para recalcar que ellos harán una oposición "leal, responsable, contundente y exigente con la Comunidad" para que además de estabilidad introduzca reformas y cambios.

Un acuerdo "fácil de aplicar"

Por su parte, Cifuentes ha señalado que en un año y medio se han puesto en marcha "más del 90% de las medidas del acuerdo" y ha mostrado su compromiso de cumplir las 76, así como las 300 del programa electoral del PP. "Vamos a una marcha muy buena", ha defendido.

La popular ha relatado que les está resultando "fácil de aplicar" el acuerdo de investidura porque muchas de las cuestiones eran "compromisos" que los populares ya habían asumido y que se contemplan en el programa electoral.

Si se pudo lograr este acuerdo de investidura fue, a su juicio, porque los dos partidos fueron capaces de sentarse, firmar y ahormar ese acuerdo en base a todo aquello que les unía.

"No entendemos el acuerdo como una imposición de una parte a la otra sino como algo libremente pactado" entre ambas partes, ha asegurado Cifuentes, quien ha dicho que cuestiones como la no privatización del Canal o de la Sanidad o la no subida de impuestos son cosas que ellos ya tenían comprometidas.

Preguntada por si es difícil entender la postura que adopta a veces Ciudadanos al no apoyarles en las votaciones, Cifuentes ha afirmado entiende que Ciudadanos "está en la oposición" y más allá del acuerdo "tiene libertad para tomar las decisiones que deseen en cualquier asunto".

Por otra parte, ha afirmado que le gustaría que en el futuro el posicionamiento de Ciudadanos más cercano al de un partido liberal y alejado de la socialdemocracia se tradujera en que votasen más iniciativas con el PP y no con PSOE y Podemos.

"Aprovecho para la carta a los Reyes Magos: que más allá del acuerdo de investidura pudiéramos tener muchas más ocasiones de llegar a acuerdos en otras cuestiones", ha deseado la popular.