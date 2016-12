La engañosa marcha de Aznar: quiere controlar al PP desde bambalinas

José María Aznar. Imagen: EFE.

Dicen que en Génova 13 se escuchó un profundo suspiro de alivio. Que algunos hasta lo expresaron en alto con ese viejo dicho con el que deseas al que se marcha "que tenga tanta paz como la que atrás deja". Que solo los más reflexivos entendieron que el portazo de José María Aznar a la dirección del PP, lejos de acabar con sus constantes críticas a los dirigentes actuales, es en realidad un apartamiento para obrar libre y abiertamente contra ellos sin que puedan tacharle de desleal. Las reacciones de Rajoy y el Gobierno.

Su único vinculo con la formación en la que impuso un régimen cesarista y en la que lo fue todo será a partir de ahora el carnet del partido, una pequeña tarjeta plastificada, y el compromiso de pagar la cuota cada fin de mes que nadie tendrá el cuajo de reclamarle si se le pasa.

Aznar renuncia a la presidencia del PP en el momento en el que mas daño cree hacer, cuando Mariano Rajoy proyectaba en la ONU su imagen mas internacional, al finalizar su mandato como presidente del Consejo de Seguridad, y también antes de que pudieran incluir su candidatura para el Congreso del partido.

Esta ruptura de facto aunque se veía venir pilló por sorpresa. Habían soportado con cierto estoicismo las siempre dañinas críticas del ex presidente del gobierno hasta la última relacionada con Cataluña en la que ya no se supieron aguantar. A la templada respuesta oficial desde la dirección le acompañó otra oficiosa mucho mas dura que venía a expresar "el harto de estar harto ya me canse" con el que significaron con nitidez que todo tenía un límite.

El argumentarlo oficial ante su marcha ha insistido en destacar su valía política, los servicios prestados a España y que seguirá siendo un referente para el PP por siempre jamás. Todo muy correcto pero sin el menor entusiasmo sabedores de que, aunque ya no forme parte de la cúpula del partido como presidente ni participe en sus órganos de gobierno, no sería prudente perder de vista sus movimientos.

Hay varios y muy significativos ya anticipados que sugieren hasta que punto tiene el propósito de mantenerse activo en la política. El más evidente es la privatización y reforzamiento de FAES al que presta una renovada atención a lo que habría que añadir su empeño en el Instituto Atlántico de Gobierno dedicado a la formación de liderazgos. Una actividad de alto contenido ideológico encaminada a defender las posiciones mas duras de la derecha española frente al pragmatismo coyuntural de Rajoy.

Es obvio que Aznar quiere ser el neocon de España, el irreductible frente a ese gallego blandengue que el mismo escogió como sucesor con aquel dedazo omnímodo que con tanta arrogancia le gustaba exhibir.

Sus incondicionales le defienden recordando que fue el hombre que le puso rumbo firme al PP conduciendo a la derecha a conquistar el espacio de centro. No les falta razón pero la perspectiva que nos ofrece el proceder del personaje a lo largo del tiempo permite sentenciar que aquel viaje al centro y la moderación mostrada no respondió tanto a sus convicciones ideológicas como a una estrategia para enfrentarse al entonces hegemónico PSOE y alcanzar el poder.

Puede también que las nuevas amistades e intereses que aparecieron en su vida le hayan ido alejando de ese centro político que un día reclamó para si mismo. Puede incluso que la clave estuviera en la brutal abducción a la que le sometió, sin ofrecer resistencia , el presidente norteamericano George Bush, que además de tener consecuencias nefastas para nuestro país, al meternos en aquella guerra de Irak que rechazaba casi el 90 por ciento de la ciudadanía, le costó a su partido unas elecciones que intentaba ganar Rajoy. Eso y sus mentiras sobre el 11M , que le perseguirán de por vida.

Jose María Aznar no podría volverse a presentar como un hombre de centro ni creo que sea su intención. No volvería a hablar catalán en la intimidad, ni a entenderse con los nacionalistas a los que dio cuanto le exigieron ,ni volvería a llamar a ETA "movimiento vasco de liberación". Tampoco acercaría a sus presos como hizo a cambio de nada, solo para crear un buen clima de negociación. Ese Aznar ya no existe y el de ahora, eso sí tan arrogante como siempre, va de recalcitrante como le gusta a la derechona europea y a los republicanos yanquis más intransigentes.

No creo que por su cabeza pase el volver a la primera línea política ni tampoco propiciar la formación de un nuevo partido. Lo que pretende es influir desde las bambalinas y que lo que dice y piensa tenga trascendencia en la vida pública española. Que nada ocurra en la derecha sin la suya aquiescencia. Necesita esa influencia para defender sus intereses. Ahora no es un político, ahora es un hombre de negocios con amigos aún mas poderosos que los que desfilaron por la boda de su hija para luego hacerlo por los tribunales. Así que cuidado con él.