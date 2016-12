Cifuentes: no hay riesgo cero ante el terrorismo, pero debemos vivir sin miedo

Madrid, 21 dic (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado hoy que "el riesgo cero frente a la amenaza terrorista no existe" y que ninguna capital europea está fuera del "foco de la amenaza, pero pide no tener miedo y no cambiar las "conductas de vida".

La dirigente autonómica ha señalado que el "el terrorismo no va a conseguir que los países libres modifiquemos nuestras conductas de vida" y ha deseado a los madrileños y a los españoles que pasen felices fiestas y que guarden precauciones y sigan las indicaciones de la Policía en caso de aglomeraciones.

La también exdelegada del Gobierno en Madrid ha añadido que los españoles deben tener confianza en la Policía Nacional y en la Guardia Civil y ha recordado que está activado el nivel 3 antiterrorista, donde se aplica un protocolo que incluye advertencias y normas dirigidas a los ayuntamientos.

Cifuentes ha señalado su gran confianza en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y ha mostrado su tranquilidad al saber que velan por la seguridad de todos, además la presidenta ha añadido que "seguramente" se vivirán las navidades que quieren los madrileños.