Cifuentes reitera que no pedirá la renuncia a David Pérez y Ciudadanos sigue esperando

Madrid, 21 dic (EFE).- La presidenta regional Cristina Cifuentes, ha asegurado hoy que el PP no tiene "intención ninguna" de pedir a David Pérez que deje la Alcaldía de Alcorcón mientras que Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid ha insistido en que han dado un plazo al PP para que decida.

Aguado ha subrayado que su grupo ha dado un "plazo prudencial", hasta después de las fiestas navideñas, para el PP tome una decisión respecto a Pérez, criticado por afirmar que las feministas son "a veces mujeres frustradas, mujeres amargadas, mujeres rabiosas y mujeres fracasadas como personas y que vienen a dar lecciones a las demás de cómo hay que vivir y de cómo hay que pensar".

Ciudadanos quiere en Alcorcón "un alcalde que esté a la altura de sus vecinos" y está en contra de la continuidad de David Pérez pero rechaza que el PP deje de gobernar. La formación esperará a que el PP tome una "decisión firme" y en función de cuál sea se reunirán con el portavoz popular y estudiaran las medidas a adoptar.

Para Aguado, una moción de censura, pactada ayer por el PSOE, Ganar Alcorcón e IUCM-LV pero que necesita de los votos de Ciudadanos para prosperar, "debe ser siempre el último recurso" y no adelanta la solución que tomará su formación si los populares no apartan a Pérez, "no queremos precipitarnos", ha asegurado.

Por su parte Cifuentes ha reiterado la posición de no pedir la renuncia de un alcalde elegido por los vecinos y ha recordado que ya rechazó las palabras "muy desafortunadas" de Pérez, por las que el propio regidor pidió disculpas, ha destacado la dirigente autonómica.