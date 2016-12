Dastis se ratifica en que trabajar fuera de España es "enriquecedor", pero preferiría que nadie lo hiciera obligado

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, se ha ratificado en su afirmación de que es "enriquecedor" para los jóvenes ir a trabajar fuera de España, si bien ha matizado que él no le desea "a nadie" que tenga que abandonar su país "en contra de su voluntad".

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Tras el revuelo que las primeras declaraciones del ministro generaron en redes sociales y las críticas que le dedicaron PSOE y Podemos, Dastis ha precisado horas después que la política de este Gobierno es "crear el empleo y las circunstancias necesarias para que nadie que no quiera se tenga que ir".

"Pero si se va, el encontrarse con nueva cultura, nuevas costumbres, me parece enriquecedor y contribuye profesional y personalmente a enriquecer a la persona", se ha ratificado.

En la sesión de control al Gobierno de la mañana, Dastis afirmó que los jóvenes que han salido de España a estudiar o a buscar trabajo como consecuencia de la crisis muestran "inquietud, amplitud de miras y adaptabilidad a nuevos horizontes". "Ir fuera enriquece", dijo.

Más tarde ha matizado que él no está defendiendo que la gente "se tenga que ir sí o sí fuera de España". "El que no lo quiera hacer nuestro esfuerzo es crear las condiciones para que no lo tenga que hacer. Dicho eso, me parece que la movilidad y el desplazamiento al exterior es mayormente algo enriquecedor y las políticas europeas van en ese sentido", ha zanjado.