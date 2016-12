El Tribunal de Cuentas recalca a Podemos que no puede detectar una contabilidad B como la de Bárcenas

Se compromete a acelerar la fiscalización de las cuentas

Tras presentar este miércoles la de 2012 y 2013

Luis Bárcenas. Imagen: EFE.

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha asegurado este miércoles que el órgano fiscalizador no puede detectar la financiación irregular de los partidos políticos y que no pudo percatarse de la contabilidad en 'B' en el PP, desvelada por el caso 'Bárcenas' y 'Gürtel'.

Así lo ha manifestado durante la presentación de los informes de fiscalización de partidos de los ejercicios 2012 y 2013 ante la Comisión Mixta, en respuesta al diputado de Unidos Podemos Segundo González, que le ha reprochado el "déficit de funcionamiento" del Tribunal de Cuentas por no apreciar la financiación ilegal del PP ni "prevenirla".

"Si usted no me está exigiendo (al Tribunal de Cuentas) responsabilidad por no haber detectado un caso de eventual corrupción en un organismo administrativo, no creo que pueda utilizar ese argumento en el ámbito de los partidos políticos", ha dicho el presidente del órgano fiscalizador.

Según ha defendido, la institución "tiene el ámbito de competencias que tiene" y, entre ellas, no está la "potestad" para advertir la financiación en 'B' de las formaciones políticas: "El Tribunal de Cuentas verifica la contabilidad de los partidos con profundidad (...) llega hasta donde puede llegar y, por otra parte, los tribunales ordinarios tienen su ámbito concreto de actuación y persiguen los eventuales delitos que puedan existir", ha añadido.

Desde Unidos Podemos, González ha proclamado que la supervisión "adecuada" de la financiación de las organizaciones políticas "es útil" precisamente para evitar los casos de corrupción. De hecho, ha dicho ver inexplicable que el Tribunal de Cuentas fuese "incapaz" de apreciar las "irregularidades" del caso Bárcenas o en la financiación en las obras de la sede de 'Génova' del PP.

El diputado del partido morado también ha pedido cuentas al órgano fiscalizador sobre la condonación de deuda a los partidos por parte de los bancos que, a su juicio, "ponen en peligro su independencia". Álvarez de Miranda le ha contestado que el Tribunal de Cuentas sí detecta los casos de condonación, y lo hace desde hace varios años, incluso "cuando no existían plataformas cívicas" que lo denunciasen.