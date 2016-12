Rajoy zanja la renuncia de Aznar afirmando que no tiene "nada" que comentar

Aznar y Rajoy durante uno de los campus FAES. Imagen: EFE

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha evitado este miércoles entrar a valorar la decisión del expresidente José María Aznar de renunciar a la Presidencia de honor del PP y, en consecuencia, no participar en el Congreso Nacional que los 'populares' celebrarán en Madrid en febrero. "Sobre eso les voy a decir solo una cosa, que es nada", ha manifestado.

Así lo ha señalado en una conversación informal con los periodistas durante la tradicional copa de Navidad que ha ofrecido en el Palacio de la Moncloa al ser preguntado por este paso de Aznar y sobre si le había sorprendido su renuncia al puesto honorífico en el partido. El jefe del Ejecutivo ha dicho que no le había sorprendido y ha añadido que lo único que iba a decir sobre este tema era "nada".

Fuentes de Moncloa han señalado que Rajoy ha acogido con tranquilidad la decisión de Aznar y, de hecho, han subrayado que la charla telefónica que ambos mantuvieron el martes por la mañana se desarrolló en buen tono y con normalidad.

Tres conversaciones estos meses

Además, las fuentes consultadas han indicado que, pese a que se ha hecho hincapié en el distanciamiento que hay entre Aznar y Rajoy, ambos han conversado al menos tres veces desde el verano. Una de esas charlas tuvo lugar tras las elecciones del 26 de junio, en la que Aznar le felicitó por la campaña y el resultado electoral cosechado en esos comicios (137 escaños).

Ambos también mantuvieron otra conversación telefónica con motivo de la desvinculación de FAES del PP, un acuerdo que la fundación y el partido firmaron el pasado 3 de octubre y por el que la primera dejará de percibir subvenciones públicas a partir del 1 de enero de 2017.

La llamada de Aznar de este martes cogió a Rajoy en Nueva York, donde había viajado para presidir la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Fuentes del Ejecutivo han admitido que la renuncia de Aznar "eclipsó" esa jornada en la que el Gobierno español impulsaba una resolución sobre la trata de personas en situaciones de conflicto.

Una consecuencia lógica

En la dirección del partido también aseguran que no les ha "sorprendido" la decisión de Aznar de renunciar a la Presidencia de honor del PP porque, según alegan, es una "consecuencia lógica" tras el acuerdo firmado el pasado 3 de octubre por el que FAES se desvinculaba del PP y todos los políticos en activo dejaban de formar parte del patronato de la fundación. Según añaden, lo que no tiene sentido es que el expresidente no se aplique esa norma que se ha impuesto a los demás.

Ahora, 'Génova' estudia la posibilidad de crear una nueva fundación tras la ruptura con FAES, si bien otra de las opciones que maneja el partido es ampliar o reforzar la fundación 'Humanismo y Democracia', que nació en 1977 y que está también ligada a la formación, según han informado fuentes 'populares'.