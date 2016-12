Ciudadanos pregunta a Cifuentes cómo sigue militando en el PP cuando es un partido "carcomido por la corrupción"

22/12/2016 - 11:15

El portavoz de Ciudadanos (C's) en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha afirmado este jueves que no cuestiona el compromiso de la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, contra la corrupción pero le ha preguntado por qué sigue militando en el PP, "un partido imputado por destruir pruebas y que está carcomido por la corrupción".

En el Pleno que se hoy en la Asamblea de Madrid, Aguado ha recordado que el PP es el "primer partido de la democracia imputado por destruir pruebas, que tiene a la mitad de sus tesoreros acusados y en el que la corrupción forma parte de su ADN". "Lo dicen muchos millones de españoles y el juez Ruz acredita que el PP se ha financiado de manera irregular durante 20 años", ha añadido.

Aguado también ha acusado al Grupo Parlamentario del PP de "arrastrar los pies desde el principio" en la comisión de investigación votando el contra de la misma, "poniendo todo tipo de pegas, diciendo Ossorio que era un paripé o Serrano que era una pérdida de tiempo". Y se ha preguntado porqué actúan así en Madrid cuando en Andalucía sí apoyan una comisión de investigación sobre corrupción.

"Aquí veo muchos alcaldes diciendo que no se habían enterado de Cofely, de las mordidas ni de los volquetes. Así que les pido que vayan a la comisión de investigación y pregunten. No pretendo que lideren la lucha de la corrupción cuando llevan 20 años sin hacerlo. Nosotros lo que queremos es que se levanten todas y cada una de las alfombras hasta que todos los culpables estén en prisión y se restituya el prestigio de la Comunidad que tanto ustedes como el PSOE se han dedicado a arruinar", ha concluido el líder regional de C's.

En su turno de respuesta, la presidenta regional ha reiterado que en su Gobierno "no ha habido un solo caso de corrupción", por lo que cree que el balance en este año y medio de legislatura es "muy positivo". Por eso, ha pedido a Aguado que se relaje, que deje los "mítines" para las campañas electorales.

Así, ha reprochado al portavoz de Ciudadanos que no haga control al Gobierno y aproveche su pregunta en la Asamblea para hacer "palabrería". "No nos van a dar lecciones porque al margen de su palabrería no están haciendo nada. La mejor política es la de la transparencia, y así hemos pasado de ser la última a la segunda región más transparente. Nunca nos hemos opuesto a la comisión, ni vamos a recurrir a los tribunales esa causa general que han abierto porque no tenemos nada que esconder y estamos actuando con total transparencia", ha dicho.

No obstante, la presidenta autonómica ha reafirmado que su grupo pedirá un informe jurídico sobre la comisión de investigación de la Asamblea, "puesto que los tribunales acaban de considerar nula otra similar", en alusión a la del Ayuntamiento de Madrid, con el objetivo de que "delimiten el objeto" de la misma, ya que el PP entiende que se trata de "una causa general" contra ellos.

Además, Cifuentes ha criticado a Ciudadanos por "apoyar al partido más corrupto" en Andalucía, "con casi 600 imputados y más de 4.000 millones de euros defraudados". "Todo les parece bien del PSOE de Andalucía. Espero que el año que comienza le traiga a usted la coherencia que en el año no ha demostrado", ha lanzado a Aguado.