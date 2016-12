El PSE no contempla que el PSOE pueda apoyar los PGE y pide a la gestora que prepare el Congreso

22/12/2016 - 12:47

Cree que no se hace "ningún favor" ni a Patxi López ni al partido al especular con que el diputado vasco puede ser candidato de consenso

BILBAO, 22 (EUROPA PRESS)

El portavoz parlamentario del PSE-EE, José Antonio Pastor, no contempla que el PSOE pueda apoyar los Presupuestos Generales del Estado y ha pedido a la gestora que prepare el próximo Congreso socialista para que se celebre "cuanto antes". Además, cree que no se hace "ningún favor" ni a Patxi López ni al partido con la especulación de que el diputado vasco puede ser candidato de consenso.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Pastor ha admitido que el principal objetivo del PP ahora es "atraer" al PSOE, y ha apuntado que "hay cosas que se han ido haciendo y se han modificado determinadas posiciones".

"Se ha llegado a un acuerdo para el techo de gasto. Es verdad que se han ido obteniendo determinadas compensaciones que a unos pueden parecernos mucho o parecernos poco, como la subida del salario mínimo interprofesional o el reciente acuerdo de hace unas horas sobre la pobreza energética para evitar que se corte la luz a muchas familias de este país que no tenían recursos suficientes para pagar los recibos y mantenerse calientes en el invierno", ha dicho.

En este sentido, cree que "hay un proceso de cierto acercamiento hacia el PP, que no sería necesario" que fuera a más. "Yo no contemplaría, por ejemplo, la posibilidad de que el PSOE llegase a aprobar los Presupuestos del PP, pero estamos todavía en un periodo de interinidad política en el PSOE, con una gestora llevando las riendas y pendientes de un comité federal en enero que fije definitivamente la fecha del Congreso y, por lo tanto, también la estrategia política de los próximos años que lleve a cabo el PSOE", ha dicho.

De esta forma, ha indicado que, "hasta que eso se produzca, existe un cierto margen para la incertidumbre". A su juicio, "es una situación bastante anómala" que una gestora esté adoptando decisiones importantes en el partido.

"No es la primera vez que existe una gestora en el PSOE. Yo recuerdo la última, cuando presentó la dimisión Joaquín Almunia, pero aquella duró escasamente cuatro meses hasta la celebración del siguiente Congreso y se limitó a gestionar los tiempos necesarios para la convocatoria del Congreso, la elaboración de documentos y la organización interna del Congreso Federal", ha explicado.

En este contexto, considera que "ésta parece que está intentando hacer alguna cosa más". "Creo que no es un buen procedimiento. La gestora no está para tomar decisiones políticas, está para preparar el siguiente Congreso y esperamos que sea en el plazo más breve de tiempo. Ya ha manifestado nuestra secretaria general (Idoia Mendia) su sorpresa porque se estén intentando acuerdo incluso de reforma constitucional, que tiene el calado político suficiente como para que no fueran abordados por una dirección absolutamente provisional como es ésta", ha dicho.

EL RETRASO DEL CONGRESO

Preguntado a qué cree que atiende el retraso en convocar el Congreso, ha señalado que, si se quiere ser "bienpensado, a que se serenen las aguas dentro del PSOE y empiece a fraguarse un escenario de un mayor consenso".

Por contra, ha indicado que, si se quiere ser "malpensado", quizá es un intento de que "el arrastre que todavía tiene Pedro Sánchez a la luz de los últimos actos entre la militancia, se vaya apagando y se pueda plantear un escenario más favorable a otras candidaturas".

"Y todos estamos pensando en la de Susana Díaz, pero también hay quien dice que en el comité federal no salieron muy bien parados ni Pedro Sánchez ni Susana Díaz, y probablemente, haya que buscar un nuevo consenso", ha explicado.

En este línea, ha señalado que ya se verá porque "ahora las circunstancias son bastante movibles todavía". En todo caso, ha recordado que los socialistas vascos han sido "muy coherentes" con su posición y "muy disciplinados" en todo momento. "Por lo tanto, aunque las decisiones que se adopten por los órganos de decisión no nos gusten, nosotros somos disciplinados y las hemos acatado", ha recordado.

Tras señalar que el PSE-EE defiende que la gestora "tenía un cometido muy concreto y muy determinado, y que es bueno que su función termine cuanto antes convocando el Congreso", ha señalado que no es la primera vez que se habla de Patxi López como candidato de consenso.

No obstante, considera que no le haría "un favor ni al partido ni al propio Patxi López" si se empezase a especular "antes de tiempo, sin saber qué es lo que realmente se está moviendo en el Partido Socialista".

"Conversaciones estoy seguro que está habiendo a muchas bandas entre muchos dirigentes del PSOE, en las que espero, deseo y estoy convencido de que imperará el sentido común y la necesidad de ahormar una candidatura lo más mayoritaria posible, con matices, con diferencias", ha añadido.

Tras señalar que los socialistas nunca han sido "un partido de pensamiento único", sino bastante "anárquico en algunos aspectos", ha subrayado que "siempre ha prevalecido el interés general" del PSOE. "Y yo creo que, con esa intención, quien determine la mayoría de los compañeros que es la persona adecuada para encabezar el PSOE, tendrá el apoyo de los socialistas vascos, sin lugar a dudas", ha concluido.