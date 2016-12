Cifuentes, a Gabilondo: "Les veo a ustedes cada vez más podemizados"

Madrid, 22 dic (EFE).- La presidenta del Gobierno regional, Cristina Cifuentes, ha dicho hoy al portavoz del PSOE-M en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, que ve a los diputados socialistas "cada vez más podemizados" y les ha instado a revertir esta situación "si quieren recuperar su espacio político".

Así lo ha señalado en su intervención en el Pleno de la Asamblea, en el que Gabilondo le ha preguntado por el funcionamiento del Consejo de Cultura de la Comunidad de Madrid y sus comisiones sectoriales.

Este órgano, dependiente de la Consejería de Presidencia, tiene el objetivo de asistir y asesorar a la Comunidad de Madrid en cuestiones relacionadas con la cultura.

Lo integran miembros de la citada Consejería, así como otros propuestos por los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid, de las universidades públicas madrileñas y de la Federación Madrileña de Municipios, entre otros.

Cifuentes ha acusado al grupo parlamentario del PSOE-M de querer convertir el Consejo de Cultura en una "réplica" de la Asamblea de Madrid.

"Es un modelo asambleario que no es el que nosotros defendemos, es el que defiende Podemos, les veo a ustedes cada vez más podemizados", ha indicado.

"Si quieren recuperar su espacio político, no se podemicen, no lo hagan, porque ni los madrileños lo van a entender ni mucho menos sus votantes", ha añadido.

Previamente, Gabilondo ha denunciado que en el último año y medio, el Gobierno regional no ha atendido las propuestas que el grupo parlamentario del PSOE-M ha planteado en el Consejo de Cultura.

"No nos sentimos escuchados, no puede pretender que seamos en él simples espectadores de las decisiones del Gobierno", ha declarado.

El portavoz socialista ha reclamado la "revitalización" del Consejo de Cultura, que cree que ha de ser un órgano "útil y necesario" que sirva para fomentar la "participación y el buen gobierno".

"Es su responsabilidad impulsar y dotar este Consejo del espacio que se merece", ha apuntado, al tiempo que ha reclamado a la presidenta regional su "compromiso" por la cultura, un área que depende directamente de la Presidencia al no tener una consejería propia.

Cifuentes ha asegurado que se ocupa "singularmente de todas las materias, no solamente de la cultura" porque, de lo contrario, haría "dejación de funciones".

Sobre el Consejo de Cultura, ha dicho que heredaron un modelo "creado por el PSOE" pero que ahora están reformando para "abrirlo más a la participación".

"No es verdad eso que dice que no se permiten propuestas, mucho menos que no se permite hablar y mucho menos que no se debate cualquier asunto que se plantee", ha sostenido.