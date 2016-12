Podemos dice que el acuerdo energético es una "coartada" para que el PSOE siga apoyando al Gobierno y sus PGE

22/12/2016 - 14:55

Se refiere a Antonio Hernando como "el ministro de Asuntos Sociales de Rajoy" y avisa de que los cortes de luz van a continuar

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El secretario de Movimientos Sociales de Podemos, Rafael Mayoral, considera que el acuerdo que anunciaron este miércoles Gobierno y PSOE para combatir la pobreza energética es una "medida cosmética" y la "coartada" que necesita el PSOE para poder seguir justificando su apoyo al Gobierno y a los "durísimos" Presupuestos que a su juicio presentará a principios de 2017.

"Están preparando unos Presupuestos durísimos, de ajustes y en contra de la mayoría social y (los socialistas) necesitan una coartada para poder seguir justificando su apoyo al Gobierno", ha comentado en declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press.

Mayoral, quien se ha referido al portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Antonio Hernando, como "el ministro de Asuntos Sociales de Rajoy", ha recordado después en el Congreso que hace unas semanas el PSOE ya pactó con el Gobierno la subida en un 8% del Salario Mínimo Interprofesional a cambio de dar su apoyo a los objetivos de déficit y el techo de gasto, antesala de los Presupuestos.

POSTUREO

Además, ha subrayado que, pese a la "escenificación" y el "postureo" que ha atribuido a Hernando y al ministro de Energía, Álvaro Nadal, "va a haber siguiendo cortes de luz este invierno" porque sigue sin haber "una tarifa social que garante el derecho a la energía de la gente.

A su juicio, el acuerdo sellado entre el Gobierno y el PSOE, al que se ha sumado Ciudadanos, es "una tomadura de pelo" porque "la pobreza energética va a continuar" y van a seguir "protegiendo a las grandes empresas" con la financiación del bono social y al no tocar la fiscalidad con respecto al recibo de la luz.

Eso, ha dicho, ha indignado a "mucha gente" que lleva mucho tiempo trabajando para acabar con la pobreza energética y que este miércoles volvió a salir a la calle en unas movilizaciones respaldadas por Podemos. En la marcha que tuvo lugar en Madrid hubo una discusión entre Mayoral y el concejal socialista en la capital, Antonio Miguel Carmona.

"Que fuera Carmona con unos cuantos militantes de la gestora a ponernos la bandera en la cabeza a los que estábamos en la manifestación fue un poco feo, porque no convocaban. Pero eso son cosas de Carmona, que le gusta la polémica", ha dicho el dirigente de Podemos, restando importancia al incidente.

Preguntado si considera que con sus pactos, el Gobierno y el PSOE dejan a Podemos "fuera de la política", Mayoral ha negado la mayor defendiendo que su partido está donde tiene que estar planteando este tipo de debates en las Cortes.

ESTAMOS CÓMODOS

"Estamos comprometidos dando esta batalla y sabemos que no hablarían de cortes si no hubiera todo un movimiento popular por el rescate de la democracia del que nosotros participamos con muchísimos colectivos sociales y del que no tenemos la exclusiva", ha explicado.

En este contexto, ha señalado que ellos están "cómodos" porque no tienen "ningún ánimo de protagonismo", sino "preocupación" por la "emergencia social" del país y bochorno por ver "el escenario de la gran coalición para proteger a las eléctricas" en vez de para dar respuesta a las demandas sociales.

Tras reprochar de nuevo al Gobierno y al PSOE que hayan pactado sin tener en cuenta la moción sobre pobreza energética aprobada por el Congreso ni las propuetas de los colectivos sociales, Mayoral ha denunciado que su única intención es "lavarse la cara mutuamente con movimientos cosméticos" y preparar el terreno para que los socialistas "aprueben un presupuestos de ajustes igual que ha aprobado un techo de gasto de ajustes".