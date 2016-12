Fernando Martínez-Maíllo: "Cambiar ahora a Rajoy sería pegarnos un tiro en el pie"

"El acuerdo con C's no suma, por eso hay que pactar con el PSOE"

"No veo a Aznar en otro partido, somos herededores de su gestión"

"No vamos a ese escenario, pero mejoraríamos en otras elecciones"

El vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maíllo, durante la entrevista. Imagen: Nacho Martín

Le gusta presumir de ser un político de provincias, de esos que se han bregado en la cosa pública en el contacto cercano con los ciudadanos y practicado la política a pie de calle sin aditivos, aunque sus más cercanos reconocen que siempre ha aspirado a dar el salto a la primera división nacional. Su primera experiencia en el Congreso de los Diputados le llegó en la segunda legislatura de Aznar, y hace año y medio consiguió entrar por la puerta grande de Génova como vicesecretario de Organización del PP. Fernando Martínez Maíllo se mueve como pez en el agua en el aparato del partido, cosa que practicó en su tierra natal, Zamora, al hacerse cargo de la organización provincial.

Es un hombre amable, que no suele dar puntada sin hilo, y que, de cara a la próximo congreso, le ha tocado lidiar, ni más ni menos, que con la ponencia de estatutos. Niega que en su partido anide la extrema derecha y, cuando le pides que se defina ideológicamente, dice que es una persona de centro que trata de dialogar y respetar a todos.

¿Cómo valora la decisión de Aznar de dejar la presidencia de honor del PP? ¿Les ha pillado con el pie cambiado?

Es una decisión personal que a mí sí me ha sorprendido y que él ha justificado en base a que la Fundación ya no forma parte del partido y que no hay ningún patrono que tenga una representación, en ningún partido. Pero eso no significa que deje de ser militante, ni que se borren 14 años de presidente del PP, ni sus ocho años de Gobierno, todo lo contrario, somos herederos de su gestión, y ¡a mucha honra!

¿Aznar está a la derecha del PP? Porque algunos sospechan que podría fundar otro partido...

No veo a Aznar no siendo militante del PP o en otro partido. El PP y Aznar son cosas que están unidas. Es su partido, y creo que va a seguir siéndolo.

Pues se va muy enfrentado a Rajoy, diciendo que a FAES y a él le han tratado como adversario y arremetiendo con su acercamiento en Cataluña...

FAES era una fundación política del partido que hablaba de ideología y decía lo que estimaba conveniente. Sus opiniones siempre las escuchábamos, pero eso no significa que las compartiéramos, y especialmente las últimas sobre Cataluña. Sinceramente ese análisis de Aznar no lo compartimos porque el PP sigue siendo un partido nacional, que defiende la unidad de España. Hay cosas que no cambian, otra cuestión es que tengamos que dialogar con los actores políticos que hay en cada comunidad autónoma, y eso no se le puede reprochar a nadie. Aznar también lo hizo en su etapa de presidente del Gobierno, y ahí están las hemerotecas.

Además de los argumentos políticos se ha dicho que detrás de todo hay intereses económicos para desvincular a FAES del PP, ¿es cierto?

Uno de los argumentos para separarse del partido fue precisamente la incompatibilidad de la financiación pública con la privada y a partir de ahí si hay también diferencias ideológicas o no, iremos viéndolo. FAES ya es una fundación independiente del PP, y sus opiniones y decisiones no son ya las del PP. A Aznar, como es lógico, siempre le vamos a escuchar, pero no serán opiniones que nos vinculen en modo alguno. En el futuro, si tenemos otra fundación, serán las opiniones de la fundación vinculada con el PP, pero FAES ya no.

¿El PP se está planteando crear una fundación para sustituir a FAES?

Sería bastante razonable tener una fundación del PP y eso lo debatiremos a partir de febrero. Yo no lo descarto.

Hablando del Congreso del PP, ¿no se han quedado cortos con esa segunda vuelta al no ir a unas primarias abiertas?

En absoluto. Este es un sistema propio. No hemos pretendido hacer un remedo del sistema de primarias, sino poner en valor una doble vuelta donde tendrán mucho poder los militantes. Quienes pedían "un ciudadano, un voto" lo van a tener, en la primera fase, en la urna inicial, y solamente aquellos candidatos que obtengan más del 10% pasarán a la segunda fase. Es un procedimiento muy válido, que va a perdurar en el tiempo, y que van a copiar otros partidos, estoy seguro.

¿Por qué van a copiarlo, si al final son los compromisarios los que deciden?

No es exactamente así. Creo que es un buen sistema, que permite las dos cosas: la participación de los militantes y al mismo tiempo mantener el sistema de representación a través de los compromisarios. No creo que los compromisarios vayan a cambiar la voluntad de los afiliados porque hay una mayoría reforzada, y cuando se da esa mayoría son los afiliados directamente los que eligen al presidente.

¿Por qué han descartado hacer primarias tal como las hace el PSOE?

Nosotros no queríamos copiar lo que están haciendo los demás y no ha funcionado. Nunca hemos sido favorables a las primarias, que han resultado ser un fracaso en otros partidos. Lo que hemos hecho es estudiar modelos existentes en Europa, en partidos no solo de centroderecha, sino de izquierdas, y hemos elaborado nuestro propio modelo, uno genuino del PP, que mejora el sistema de compromisarios, para que haya más participación.

¿Este sistema lo comparten Cristina Cifuentes o Isabel Bonig, que pedían primarias abiertas?

El modelo refleja el espíritu de lo que ellas pedían. Tal vez no la literalidad, pero sí el espíritu, y así se acepta el criterio de otras personas, como Feijóo y otros tantos, que pensaban que el modelo de compromisarios era bueno. Es una fórmula mucho mejor que las primarias, y de hecho hay muchos socialistas que me han llamado interesándose por él.

¿Usted cree que el PP ha pagado ya electoralmente la factura de la corrupción con esos dos millones y pico de votos que perdieron?

Es evidente que el PP ha sufrido los efectos de la corrupción electoralmente y también en términos de credibilidad, pero los últimos resultados demuestran que los ciudadanos están valorando los esfuerzos que estamos haciendo para que esos casos no se vuelvan a producir. Hemos aprendido de los errores, y seguimos trabajando y buscando medidas para evitar los casos de corrupción que tanto daño nos han hecho. De hecho, en las ponencias del próximo Congreso se establecen algunos mecanismos para intentar prevenir la comisión de cualquier delito de corrupción.

Sí, pero no han modificado su idea de no expulsar a nadie antes de la celebración el juicio oral, ¿no?

Hay que defender la presunción de inocencia, y creemos que la investigación no es un elemento determinante para expulsar a nadie, salvo que el delito sea flagrante y haya alarma social, en definitiva, que se pille al corrupto con las manos en la masa. No todos los casos son iguales, y por lo tanto decir que una persona, porque vaya a declarar ante un juez, tiene que ser expulsado del partido es un insulto al Estado de derecho. Como norma general hemos decidido que la celebración del juicio oral sea el límite razonable para separar a un militante.

¿Se arrepiente de lo duro que fue con Rita Barberá, tras su trágico final?

No fui duro, hablé con ella muchas veces, y reconozco que las conversaciones fueron difíciles porque no es fácil hablar con una persona que está en una situación muy complicada. Siempre defendí en público su inocencia, pero había una decisión unánime de la dirección del partido de que diera un paso atrás, después de lo que había ocurrido con el resto de concejales en Valencia. Yo fui el encargado de trasmitírselo.

Hablando de corrupción, ¿temen que Granados, que está declarado estos días, tire de la mata?

Lo que tiene que hacer Granados es justificar de dónde viene su dinero en Suiza, y de dónde procede el millón de euros que tenía en su casa. Si quiere hablar de alguien que lo diga en el ámbito judicial. El PP no tiene miedo ni a que Granados ni que nadie tire de la manta. No tenemos nada que ocultar, y creemos en la justicia.

¿El XVIII Congreso será el de la sucesión de Rajoy y el de la renovación del partido o no?

El PP está renovándose permanentemente. Hace un año y medio entramos cuatro nuevos vicesecretarios generales y el partido a nivel nacional y territorial no ha parado de renovarse. Creemos que un partido que no se renueva permanentemente está condenado a la insignificancia. Por lo tanto, en el XVIII Congreso habrá renovación y continuidad. Yo no soy partidario de que las canas desaparezcan del PP, y defiendo que tiene que haber una renovación por adición. Nuestro partido, gracias a eso se ha convertido en histórico, hemos sabido convivir varias generaciones, porque la juventud no es un mérito en sí mismo. Hay que combinar juventud y experiencia.

¿Rajoy tiene pensado limitar su matado a ocho años como presidente del Gobierno y como líder del partido, como hizo Aznar?

No creo que Rajoy piense limitar sus mandatos, y en la ponencia de estatutos tampoco se establecen ningún tipo de limitación. Cuando tome la decisión de dejarlo lo hará sin más, y yo espero que sea dentro de mucho tiempo, porque es nuestro principal activo.

Vamos que si ahora hubiera nuevas elecciones ustedes no cambiarían el cartel electoral...

Cambiar a Rajoy sería pegarnos un tiro en el pie. Ha demostrado su valentía, coraje y aguante en situaciones complejas. Tiene la cabeza muy bien amueblada, es un hombre de Estado y sería absurdo renunciar al gran valor que ahora mismo representa al PP.

¿Y Cospedal podrá compatibilizar ser ministra de defensa, con la Secretaría General y el liderazgo del PP en Castilla-La Mancha?

El secretario general lo nombra el presidente y esa será una decisión de Rajoy. En cuanto a la compatibilidad, ha habido casos en el PP y también en el PSOE. José Blanco fue vicesecretario general y portavoz del Gobierno, y no pasó nada. Yo lo que digo es que tiene que haber un Gobierno fuerte y un partido fuerte, porque en el Gobierno está o no estás, pero el partido es lo que queda, lo que permanece.

¿Usted entonces no descarta que se implante de nuevo la figura del coordinador general?

No, yo no descarto nada porque no tengo ni idea de lo que va a suceder. Esa es una decisión del presidente y no he hablado con él de ese asunto, pero insisto en que tiene que haber un Gobierno fuerte y un partido fuerte, con gente que le dedique su tiempo al partido, que hubiera un Gobierno fuerte y un partido débil nos debilitaría a todos. Quiénes serían los responsables y cuál será la estructura lo tendrá que determinar Mariano Rajoy.

¿Por qué dicen ustedes reiteradamente que el PP es el partido que más se identifica con España, si ya no tienen mayoría absoluta?

Porque somos el partido que mejor estructura territorial tiene, tenemos unos principios programáticos que son perfectamente entendibles para que la gente se puede sentir identificada en cualquier lugar de España y porque los españoles siempre nos han llamado a gobernar en las peores circunstancias.

¿Es cierto, como dicen algunos, que la extrema derecha anida en el PP y por eso no ha aparecido ningún'Le Pen' español?

Nuestros planteamientos no son de extrema derecha, ni la extrema derecha anida en el PP. A mí me parece vomitivo por ejemplo que la extrema derecha en Alemania culpe de las muertes de los atentados de Berlín a Angela Merkel. Es asqueroso. Lo que sí es verdad en nuestro país es que la debilidad de la izquierda, del PSOE, ha provocado que exista una extrema izquierda. Cuando los partidos tradicionales renunciamos a defender nuestros planteamientos y tratamos de imitar a los demás, la gente en vez de votar al imitador vota al original.

Menudo varapalo para la banca la sentencia europea sobre las cláusulas suelo, ¿tendrán que devolver sí o sí los 4.200 millones?

Es evidente que habrá que cumplir sobre las cláusulas suelo. Es una decisión que ha sido adoptada siguiendo criterios jurídicos muy relevantes y por lo tanto deberán cumplirse. A partir de ahí que cada uno haga la valoración que considere. Yo en los temas judiciales prefiero no entrar porque es un asunto suficientemente complejo.

¿Cree que va a haber Presupuestos, y que esa será la prueba del algodón de una legislatura larga?

De entrada, ha sido una buena notica acordar el techo de gasto, el déficit y la deuda. No se ha aprobado aún el Presupuesto, pero sí el marco presupuestario, y eso es muy importante, sería una mala noticia que no hubiera presupuestos, pero ahora lo que está en juego es si la oposición quiere derogar todo lo que ha hecho el PP, o quiere mejorar lo que hemos ido haciendo estos años. Esa es una discusión que tienen que tener especialmente el PSOE y Ciudadanos, y de eso va a depender mucho lo que pase en un futuro, y si habrá o no una legislatura larga.

¿El PP saldría beneficiado si hubiera elecciones a corto plazo?

Las encuestas dicen que mejoramos día a día. Esa es la tendencia, que estamos subiendo electoralmente desde diciembre, y efectivamente yo creo que si hubiera elecciones tendríamos un buen resultado, mejor que el de junio. Estoy absolutamente convencido de ello, pero no estamos en ese escenario electoral.

¿Está habiendo un trasvase de Ciudadanos al PP? ¿Están recuperando los votos que se llevó Rivera?

Nosotros dependemos de nosotros mismos, y cuando el PP conecte mejor con los ciudadanos, tome medidas contra la corrupción, medidas económicas que fortalezcan el empleo, cumplamos nuestro programa, dialoguemos y pactemos, mejor nos irá. Si a nosotros nos va bien y recuperamos votos, alguno los perderá, pero ese análisis lo tiene que hacer quien pierdan apoyos.

¿Que Pablo Iglesias haya hecho coincidir el congreso de Podemos con el del PP es una forma de que se visualice que son el partido de la oposición?

Con esa decisión supongo que estará más enfadado el PSOE que nosotros, pero sí es verdad que había una norma no escrita en este país de no hacer coincidir los congresos de varios partidos, norma que Podemos se ha saltado, pero a nosotros la coincidencia de fechas de ambos congresos ni nos afecta ni nos va condicionar en nada.

¿Se está produciendo un Gobierno de coalición de hecho, pero no de derecho? ¿Ustedes han convertido al PSOE en su socio de referencia sustituyendo a Ciudadanos?

Nosotros planteamos en diciembre hacer una gran coalición, cosa que no aceptaron ni PSOE ni Ciudadanos. Después hicimos un acuerdo de investidura con C's que no suma, y es lógico que tengamos que entendernos con los demás y pactar algunos temas con el PSOE, que sigue siendo el principal partido de la oposición.