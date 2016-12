PSOE y Podemos no salen del empate técnico mientras el PP les sigue ganando terreno un año después del 20D

Después de la formación de gobierno y de las elecciones municipales, ya se va conociendo a todos, a los unos y a los otros.



Sus promesa fueron eso, promesas y sus actuaciones siguen sin resolver los problemas que reclama la sociedad. Los políticos siguen erre que erre con sus ideas monopolistas egocéntricas, sin escuchar a la mayoría.



Una mayoría de ciudadanos, reclama de reducción de gastos superfluos, como son el gasto en tanto chupóptero que como moscas merodean en los partidos, aparentemente sigue aumentando el gasto y el chanchulleo con los amiguetes, y claro para cuadrar las cuentas, más impuestos al ciudadano. Reducir la grasa de las administraciones y todo cuanto le rodea es fundamental para destinar los dineros a mejoras sociales, sin subir impuestos, porque siempre son los mismos quienes pagan. Que no hablen de ricos, empresas, etc. siempres son los mismos, el ciudadano medio, el asalariado, etc.



Una mayoría de ciudadanos reclama que los políticos sean estadistas y piensen en los ciudadanos, no políticos oportunistas. Pues no, cambiar la constitución que casi nadie pide lo anuncian como lo más importante...para ellos. Que no digan que escuchan a los ciudadanos, no.



Una mayoría de ciudadanos quiere vivir en paz, en convivencia, en libertad, en la igualdad, etc. Pues no, a potenciar los hechos diferenciales y aumentar desigualdad en la justicia, en lo social, etc, les da lo mismo.



Y así un largo etcétera.



Las encuestas parecen recoger aquello que si hay que votar a alguien ...mejor dejarlo como está, no sea que fuese peor.