Susana Díaz asegura que "habrá competición" en las primarias del PSOE pero no aclara si se presentará

"Las primarias son un logro, un avance y un derecho de los militantes"

La presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz. Imagen: EFE

La presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, se ha mostrado convencida este viernes de que "habrá competición" en las primarias que celebrará su partido para elegir al próximo secretario general. "Estoy convencida de que habrá compañeros que quieran entrar en las primarias para representar al único partido que es alternativa de gobierno en España", ha afirmado. Descalabro interno de Susana Díaz.

En una entrevista en Canal Sur Radio, Susana Díaz ha manifestado que "indudablemente" se celebrarán estas primarias, que son "un logro, un avance y un derecho conseguido por los militantes" del PSOE y que es "bueno para el partido y para sacar un proyecto unido y fortalecido".

Así, ha reivindicado este proceso frente a quienes "pretenden descafeinarlo inventándose una doble vuelta para no ir a primarias", en referencia al PP, al tiempo que, preguntada por su posible candidatura para liderar el PSOE, ha señalado que ahora "no hay ningún proceso convocado" y que ella está "centrada en Andalucía".

Ha subrayado que el hecho de que Andalucía haya sido la primera comunidad en tener unos presupuestos para el próximo ejercicio "no es casualidad, es fruto de mucho trabajo, y en eso estoy". Ha dicho entender el "morbo" que suscita su posible paso al frente para ser secretaria general del PSOE pero ahora, ha garantizado, "estoy en lo que estoy", en Andalucía.

Susana Díaz ha agradecido el cariño que compañeros de su partido, conocidos y no conocidos, le ha trasladado al hablar sobre su figura como posible líder del partido, lo que, como ha recalcado, le da "fuerza" para estar en política en un momento en el que es "difícil y complicado". "Yo intento estar a la altura y cuando el cariño es sincero y de verdad se agradece mucho", ha agregado.

Entretanto, ha insistido en que no es el momento de hablar de este asunto: "Estoy acostumbrada a escuchar hablar de trenes o de estaciones, pero no me voy a distraer, estoy en mi trabajo y eso es lo que espera que haga la gente".

"El congreso cuando llegue tocará y hablaremos de lo que haya que hablar", ha dicho Susana Díaz, quien ha asegurado que hasta entonces no se va a distraer de su objetivo, que es arreglar los problemas de los andaluces. Con todo, también ha asegurado que no le va a condicionar "nada ni nadie", que está centrada en Andalucía y que en cada momento tomará la mejor decisión "para mi partido y para mi tierra".

Volviendo a las primarias, ha advertido de que quien plantea que el PSOE no va a celebrarlas "lo hace con maldad porque en su partido pretenden descafeinar sus procesos" porque "no tienen valor" para celebrar primarias. Ha defendido la legitimidad del próximo líder la da "las primarias y la participación de los militantes", al tiempo que se ha mostrado convencida de que habrá más de un candidato en este proceso.

La líder andaluza del PSOE-A ha abundado en que cree que en el futuro todos los partidos celebrarán primarias ya que, aunque ahora "intenten blindarse ante las primarias, tendrán que hacerlas pese a la derecha".

En cuanto a una posible candidatura del exsecretario general del partido Pedro Sánchez para repetir en el cargo, la secretaria general del PSOE-A ha señalado que respeta lo que haga y que su obligación es no hacer ningún comentario sobre compañeros que han sido secretarios generales del PSOE. "Soy muy respetuosa, cada uno sabrá lo que tiene que hacer y lo que aporta al partido", ha defendido.

Oposición útil

Entretanto, Susana Díaz ha defendido que el PSOE está haciendo en el país una oposición útil y que lo demuestra al haber conseguido frenar la reválida de la Lomce o cuando lidera la recuperación del dinero de las cláusulas suelo, "al final el PSOE hace lo que tiene que hacer" porque "cuando se mira ombligo pierde y la gente se queda en su casa".

Ha resaltado que mientras el PSOE está en las soluciones y las propuestas, a Podemos "le gusta las pancartas y la protesta", a la par que ha criticado que crean que tiene el monopolio de la manifestación y que, a pesar de reivindicarse como nueva política, "no entienden de diálogo y entendimiento". Esto es, a su juicio, "síntoma de intolerancia y poco respeto a sus adversarios políticos".

Así las cosas, la dirigente socialista ha garantizado que el PSOE va a estar al lado de la gente mientras "otros quieren entrar en la confrontación, en la protesta y en la pelea, y ahí no va a estar el PSOE". Ahora en el Congreso, Susana Díaz ha explicado que el PSOE usará todos los instrumentos parlamentarios "para devolver derechos y mejorar la vida a la gente".

Por otro lado, y al ser preguntada por la renuncia de Aznar de la Presidencia de Honor del PP, Susana Díaz ha explicado que "hay expresidentes con los que es más fácil entenderse y dialogar y otros que forman parte de la derecha dura que ha sufrido España" y entre éstos ha situado a Aznar y a Mariano Rajoy, que "con el tiempo se valorará lo que han aportado al país: nada".

En este sentido, y tras reivindicar las figuras de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, ha lamentado que en el PP está "la derecha más dura", lo que provoca que "cuando tiene mayoría absoluta le sale ese ala dura de la derecha que nos lleva al retroceso en derechos, libertades y calidad de vida".