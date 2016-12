El Ayuntamiento recurrirá finalmente la anulación de la comisión de la deuda

Madrid, 23 dic (EFE).- El Ayuntamiento de Madrid ha decidido cambiar de criterio y finalmente recurrirá la sentencia judicial que declaraba nula la comisión de investigación sobre la deuda y las políticas públicas, al considerar que existen resquicios legales para ello.

Según han informado a Efe fuentes municipales, el Consistorio presentará el recurso la próxima semana, tras haber estudiado en profundidad la sentencia, una decisión contraria a la enunciada por la portavoz municipal, Rita Maestre, el día después de conocerse la sentencia, cuando dijo que el Ayuntamiento acataría la resolución judicial.

Además de presentar el recurso, el equipo de Gobierno de Ahora Madrid retira también del orden del día de hoy las dos propuestas relacionadas con la comisión de investigación -registradas antes de que se conociese la sentencia- con las que precisamente pretendía modificar el acuerdo del Pleno por el que se creaba la comisión.

En una de ellas, de carácter retroactivo, Ahora Madrid pretendía establecer como "fines" de la comisión creada el año pasado la investigación sobre la contratación de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), es decir, adaptarla a lo ya investigado hasta ahora.

En la otra proposición, Ahora Madrid pretendía crear una nueva comisión de investigación que analizase la contratación realizada por la empresa municipal Madrid Calle 30, para cuyo análisis ya existe documentación recopilada, según fuentes municipales.

En sus dos proposiciones finalmente retiradas, Ahora Madrid pretendía crear comisiones que analizasen situaciones específicas, en lugar de lo que se establecía en el acuerdo plenario anulado, que constituía una comisión para "analizar la gestión y el origen del endeudamiento" del Consistorio.

Fuentes municipales han explicado a Efe que la retirada hoy del debate plenario de estos dos puntos obedece a la intención de alcanzar un consenso más amplio y de ser más exhaustivos en la delimitación de la comisión de investigación para que, de ese modo, la iniciativa pueda contar con el visto bueno de Ahora Madrid, el PSOE y Ciudadanos en la próxima sesión ordinaria de enero.

Sin embargo, fuentes del PP han indicado a Efe que el motivo de la retirada de estas proposiciones se debe a la falta de apoyos para sacarlas adelante.

El juzgado contencioso administrativo número 9 de Madrid decretó el pasado 13 de diciembre la nulidad del acuerdo plenario que creó, con el apoyo de Ahora Madrid, C's y el PSOE, la comisión de investigación de la deuda del Ayuntamiento de Madrid, según el fallo que dio a conocer el Partido Popular.

La resolución declara nula la comisión al considerarla no conforme a derecho debido a que ésta no tiene un "objeto concreto, sino genérico, vedado a este tipo de comisiones no permanente", según se recoge en el fallo.

La comisión anulada tenía previsto estudiar si han existido "malas prácticas" para "depurar responsabilidades políticas" y establecer mecanismos para evitarlas en empresas participadas como Madrid Calle 30, la Empresa Mixta de Servicios Funerarios, Mercamadrid, Madrid Destino e Ifema.

Además, el ente iba a investigar los contratos de la Caja Mágica, la M-30, el Centro Acuático, el Palacio de Cibeles, los relacionados con los casos Púnica-Gürtel, entre otros.

Presidida por la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, la comisión, constituida el pasado 1 de junio, está formada por cuatro representantes de Ahora Madrid, dos del PSOE y uno de Ciudadanos, ya que el PP renunció a nombrar a sus 4 vocales al considerar que es una "cacería" y una "causa general" contra su gestión.