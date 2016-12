PP de C-LM pide a Page que se apoye en ellos para aprobar los presupuestos como ha hecho Javier Fernández en Asturias

23/12/2016 - 11:54

El diputado del PP de Castilla-La Mancha Lorenzo Robisco ha pedido al presidente autonómico, Emiliano García-Page, que se apoye en los 'populares' para sacar adelante los presupuestos del próximo año y no caiga en la "radicalización" de Podemos, imitando el acuerdo alcanzado entre el Gobierno socialista de Javier Fernández en Asturias.

TOLEDO, 23 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, ha apuntado que no solo Javier Fernández ha alcanzado acuerdos de este tipo para sacar las cuentas, recordando que Guillermo Fernández Vara en Extremadura también se ha apoyado en el PP.

"Incluso Susana Díaz no ha querido irse con los radicales en Andalucía. Mal ejemplo da Page, que mire a otras regiones con altura de miras donde aprueban los presupuestos y no se tienen que radicalizar como está haciendo él", ha dicho Robisco, pidiendo a la Junta que "no muerda la mano del PP y haga como sus compañeros, que lejos de morder se dejan llevar".