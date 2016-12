Mayoral y Carmona continúan en los medios el enfrentamiento de la manifestación sobre pobreza energética

23/12/2016 - 12:45

El diputado de Podemos en el Congreso Rafael Mayoral y el concejal del PSOE en Madrid Antonio Miguel Carmona continúan en los medios el enfrentamiento dialéctico que comenzó en la manifestación sobre la pobreza energética el pasado miércoles. "Es un hombre amante de las polémicas que me da pena", ha dicho Mayoral este viernes.

En declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, el dirigente 'morado' se ha expresado en respuesta a palabras de Carmona, que le tildó de "payaso" y acusó a Podemos de estar inmerso en "debates de niños ricos".

"Eso es un poco feo. Si quieren hablar de trifulcas internas que hablen de su casa. A mí no me importa que me insulte, ya me llamó payaso en la manifestación y ahora niños ricos. Es una persona que no tiene educación y le preocupa bastante poco cómo está viviendo la gente en el país", le ha respondido Mayoral, que cree que Carmona se dedica a "hacer el trabajo sucio" a la gestora de su partido.

La polémica entre ambos se originó el pasado miércoles, en la manifestación contra la pobreza energética que había respaldado Podemos. En la cabecera de la marcha, el político de la formación 'morada' tachó al socialista de "provocador" por estar presente en primera línea después de que su partido hubiese pactado con el Gobierno esa misma mañana una ley sobre esa materia, "de espaldas al Parlamento y a los colectivos sociales".

Según su relato, Carmona intentó encabezar la marcha para poner sus banderas encima de la cabeza de la gente que "venía trabajando desde hace meses" e intentar hacerse una foto que, según ha dicho Mayoral, "no sabía a que venía".

"Hubiera sido muy fácil que hubieran convocado la manifestación, formado el manifiesto, pero simplemente fue a provocar a los convocantes después de lo que había hecho esa mañana. Hubo muchos militantes socialistas a los que le dio mucha vergüenza", ha apuntado.