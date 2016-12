Pablo Iglesias reprende a Podemos por la división interna: "Hemos dado la peor imagen de nuestra historia"

23/12/2016 - 14:45

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido este viernes afrontar la II Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre desde la "unidad" y no desde la "división", porque su formación ha dado, a su juicio, "la peor imagen de su historia" estas últimas dos semanas, en las que los diferentes sectores que existen en su partido han competido con propuestas diferentes en la consulta para definir las reglas del congreso de febrero.

"En las últimas semanas hemos dado una imagen de división que hace daño al proyecto. Necesitamos un debate que no divida. Si llegamos a Vistalegre como una confluencia de corrientes saldremos debilitados", ha avisado en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, en referencia, entre otros, al sector liderado por el secretario Político, Íñigo Errejón.

Según Iglesias, el congreso de febrero debe servir para llegar a un acuerdo entre los diferentes sectores que existen en la formación y para construir un Podemos "unido" porque, si se apuesta por configurar "una confederación de corrientes", supondrá un "fracaso". "En las últimas semanas hemos dado una imagen de división que hace daño al proyecto", ha enfatizado.

EVITAR LA IMAGEN DEL DIVISIÓN DEL PSOE

"Me preocupa enormemente que demos una imagen hacia fuera como la que ha dado el PSOE de división", ha apostillado, al tiempo que ha avisado de que "Podemos no es una tarta" y que, por lo tanto, no pueden dar la imagen "de ser tres partidos compitiendo por el control de aparatos". "Eso implica mucha responsabilidad y mucha generosidad", ha apostillado.

Su responsabilidad, como secretario general que aspira volver a serlo al contar "con el apoyo de todos", será tratar de "integrar a todo el mundo". "¿Pero es Podemos una tarta que reparte liberados y poder interno? Ese no es el Podemos que yo quiero", ha sentenciado, para añadir que es su deber también "hacer llamadas de atención" cuando es necesario.

"Sorbe la base a acuerdos políticos podemos ser generosos todos y llegar muy lejos. Quien plantea que Podemos tiene que ser una confederación de corrientes, me tendrá enfrente", ha avanzado, tras señalar que su intención es buscar "un acuerdo político con todos" y, si lo consigue, hacer "un acuerdo de listas".

Eso sí, ha garantizado que, en el caso de que no sea posible llegar a un acuerdo político, y que cada equipo presente su proyecto y sus propias listas, la nueva dirección que lidere tras Vistalegre tendrá representación de todos los sectores. "Si no es posible el acuerdo político y si mi proyecto gana, tenderé la mano tanto a Miguel Urbán como a Íñigo Errejón, como a su gente para tenerles cerca", ha apostillado.