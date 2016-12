Pablo Iglesias respeta la opinión de Tania Sánchez pero rechaza que use "palabras gruesas" que "dañan" a Podemos

23/12/2016 - 15:11

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha mostrado este viernes su malestar con las consideraciones realizadas por la diputada de su partido, Tania Sánchez, cuando le acusó de plantear "una chantaje" al decir que no seguirá liderando la formación morada si no gana su proyecto en la II Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre. Aunque ha asegurado que respeta su opinión, Iglesias ha reprochado a la parlamentaria que use "palabras gruesas" que "dañan" a Podemos.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"No voy a entrar a esto. Esto hace muchísimo daño a nuestros inscritos. El que yo ahora respondiera a lo que dice una compañera y utilizar determinadas palabras que suenan muy fuerte, eso es precisamente lo que hace daño a Podemos", ha lamentado en declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, visiblemente molesto. "Máximo respeto a todas las opiniones, pero yo no voy a entrar a hacer ninguna valoración ni ningún comentario sobre palabras gruesas", ha apostillado.

Iglesias sí ha querido manifestar su opinión "sobre el fondo del debate" al que se refería Sánchez, y que tiene que ver con la propuesta del equipo de secretario general, que se aplicará en Vistalegre II tras ganar la consulta a los inscritos, de que los proyectos políticos y organizativos de cada equipo estén vinculados a candidaturas a la dirección, y se voten de forma conjunta, algo que los afines al secretario Político, Íñigo Errejón, como Tania Sánchez, rechazan.

RECHAZA SER UN "SECRETARIO GENERAL FLORERO"

Así, ha rechazado convertirse en un "secretario general florero", es decir, "ser secretario general independientemente del proyecto de Podemos". "Si alguien dice que da igual las ideas que se tengan que llevar a cabo, y que tengo que ser un secretario general florero, pues mira, no, para eso se buscan otro", ha avisado.

"Si por ejemplo la corriente de Tania y de Íñigo legítimamente plantean que cualquiera de los dos puede ser mejor secretario general, tienen todo su derecho a hacerlo. Ahora bien, en la mediad en que eso no es así, cuando uno está dispuesto a ponerse en la cabeza de un proyecto es porque sus ideas son al menos las mayoritarias", ha enfatizado.

En este sentido, ha asegurado que "alguien que tenga unas ideas minoritarias no puede encabezar un partido". "Eso no es una amenaza, es coherencia", ha aclarado, para insistir en que él no está dispuesto a estar al frente de Podemos "con cualquier idea".