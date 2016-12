Clavijo cesa a los cuatro consejeros del PSOE del Gobierno de Canarias y da por roto el pacto

Han vuelto a ausentarse durante una votación del Consejo

El presidente del Gobierno de Canarias junto al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Imagen: EFE.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha cesado este viernes a los cuatro consejeros del PSOE del Gobierno de Canarias porque han vuelto a ausentarse durante una votación del Consejo de Gobierno.

Clavijo, que ha comparecido ante los periodistas tras una larga sesión del Consejo de Gobierno, ha dado por roto el acuerdo de gobierno con los socialistas y ha insistido en que "la paciencia no es infinita".

El presidente ha insistido en que su máxima preocupación es lograr la "estabilidad" del Gobierno, y ha señalado que los socialistas se han ausentado en dos ocasiones del Consejo de Gobierno "sin dar motivos coherentes".

"La máxima preocupación de este presidente es la estabilidad de su Gobierno y tener la capacidad de resolver los problemas de todos los canarios. Por eso, anuncio, no sin cierta tristeza, el cese de los cuatros consejeros del PSOE y la ruptura del pacto, ya que por segunda vez en un mes han decidido ausentarse de los asuntos que se debatían en el Consejo", manifestó.

Asimismo, dijo que, a pesar de la "paciencia" que ha tenido en estos meses ha tenido que adoptar esta decisión e insistió en que el detonante de esta ruptura ha sido el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) y el reparto en el área de empleo.

En este sentido, entendió que se trata de un proyecto que ha tenido un decreto aprobado en Consejo de Gobierno, una orden, unas comisiones y unos trabajos en los que el PSOE ha participado "desde el minuto uno".

"Durante estos meses -añadió-, y ante esas ausencias [del Consejo], he tenido que soportar acusaciones de estar detrás de la crisis, que miembros del Consejo de Gobierno me digan a través de los medios que me tengo que someter a una moción de confianza, que altos dirigentes del PSOE hayan pedido mi 'cabeza' y dicho que [el FDCAN] era un reparto clientelar".

Aquí, Clavijo hizo especial hincapié en que durante este tiempo ha guardado un "respetuoso silencio" al entender que los socialistas no pasan, ni en España ni en Canarias, "por su mejor momento" y que tenía que ser paciente con la situación interna del Partido Socialista.

Lamentó en este punto que esa situación interna del PSOE hay ido contagiando al Gobierno de Canarias con las dos ausencias del Consejo, sino también en sede parlamentaria, puesto que mientras se debatía la Ley de Presupuestos, los socialistas rompieron la disciplina de voto en el pacto y apoyaron unas enmiendas y vaciaron de fondo y contenido el FDCAN.

"Eso motivó -continuó- que el Gobierno de Canarias tuviese que articular una mayoría alternativa en el seno de las comisiones y del parlamento con el PP y la Agrupación Socialista Gomera para salvar el fondo, tener los recursos y poder, en el día de hoy, adoptar los acuerdos que se han tomado en el Consejo".