Podemos Madrid echa a José Manuel López de la Portavocía de la Asamblea

Ni yo mismo me creo el papelón de Pablito "La coleta de acero".



Fui de los del 15-M y previos, me sumé a movilizaciones por una situación execrable, creo que con argumentos serios, sencillos y honestos, compartidos por personas de todo tipo, edad, clase y credo.



Vino Podemos, aunando ese espíritu, recogiendo lo que se pedía en las calles. Pero... Sorpresa! De un momento a otro, ya no somos las personas las que planteamos lo que queremos, es el PARTIDO el que nos dice lo que hemos dicho en la calle, y no, ni se parece, ni rima.



Pablo va a tener el honor de llevarse por delante las ilusiones de las personas más centradas y con más empatía social (de izquierdas o derechas) y con más ganas de renovación y transparacencia. Además ha acabado de un plumazo con la histórica IU, al PSOE le ha dado sus estoques de matador y él acabará en cuatro días sumido en el pozo de la indiferencia por incompetente, ególatra y kinki. O se le larga ya, o el camino que tiene este partido y una buena parte del electorado antes mencionado es otra década perdida. Una más en este país que siempre se queda a las puertas de la modernización y del éxito como nación.