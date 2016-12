Rodríguez denuncia agresión machista de un empresario, que alega que estaba ebrio

Sevilla, 23 dic (EFE).- La coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha anunciado hoy que ha emprendido acciones legales contra el empresario Manuel Muñoz Medina, a quien acusa de una agresión machista al abalanzarse sobre ella y simular besarla, un incidente que el denunciado achaca a que había bebido.

Rodríguez ha relatado en su página de Facebook que el pasado martes acudió a un acto en la Cámara de Comercio de Sevilla, al término del cuál dos hombres le salieron al paso y uno de ellos "se abalanzó" sobre ella y tras empujarla, le "amordazó la boca con la mano" mientras simulaba besarla.

En su escrito, la dirigente de Podemos ha señalado que el único lugar en el que la han agredido de esta forma "ha sido precisamente en un entorno institucional como este" y ha cursado una queja en la Cámara de Comercio, que su presidente respondió reconociendo los hechos y pidiendo disculpas por no haber reaccionado de otra manera.

"Es una obligación no dejar pasar actos de este tipo por su claro cariz sexista y por formar parte de lo que consideramos violencias machistas. Entiendo que luchar contra las violencias machistas supone no dejar pasar ninguna agresión, no guardar silencio en ningún caso y es por ello que lo hago público", ha concluido.

El empresario denunciado ha admitido que "estaba ebrio" y ha asegurado que se ha pasado "siete pueblos".

En declaraciones al diario El Independiente.com, Muñoz ha calificado el incidente denunciado por Rodríguez como una "broma desafortunada" y ha subrayado que se siente "totalmente avergonzado".

"Se me fueron los cables. Hice eso como me podía haber vestido de payaso y haberme subido a una silla", ha señalado Muñoz, quien ha asegurado que si tiene que ir a Cádiz a pedir perdón a Teresa Rodríguez irá.

A la denuncia pública de la coordinadora andaluza contestaron de inmediato por medio la red social Twitter los principales dirigentes de la formación morada, entre ellos su secretario general, Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Irene Montero o Pablo Echenique.

Pablo Iglesias ha mandado "todo su apoyo" a su "compañera" y ha instado a que no quede "ninguna agresión sin respuesta".

"Si alguien se atreve a hacer esto a una diputada y dirigente política, qué no se atrevería a hacer con mujeres con menos visibilidad. Asco", ha escrito el secretario Político de la formación, Iñigo Errejón, en su cuenta de la red social.

La portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, también ha reaccionado en esta misma red social: "Compañera Teresa, si nos tocan a una #NosTocanATodas. No estás sola y caminamos juntas frente al machismo asqueroso".

"Acabaremos con esa infame actitud machista", ha añadido Alberto Garzón, líder de Izquierda Unida.

Nada más conocerse la denuncia, el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, además de compartir la noticia, ha sentenciado en su perfil en la red social Twitter: "Si las cosas son como las cuenta Teresa Rodríguez, y no hay razón para dudarlo, es algo muy grave".