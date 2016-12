Rajoy felicita la Nochebuena y recuerda a quienes aún no pueden disfrutarla

Desde luego este señor hace muy poco por solucionar problemas y últimamente mucho por aparecer en reuniones internacionales donde va gente de peso ( no como él que es un inane y aburrido opositor como muchos de sus compañeros de Gobierno ) y se parte el bacalao.



Me pregunto qué tendremos que hacer los sufridos españoles para sacar a semejante bacalao de la Moncloa y no nos siga tomando el pelo.