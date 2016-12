PSOE, Ciudadanos y PP se alinean en favor del mensaje del Rey frente al resto de partidos

Felipe VI, durante su mensaje de Navidad. Imagen: EFE

PSOE, Ciudadanos y PP han mostrado su consonancia con el discurso navideño pronunciado en Nochebuena por el rey Felipe VI, frente a las críticas que han vertido líderes de Podemos, el gobierno catalán, ERC, EH Bildu y el PNV. En su alocución, el monarca insistió especialmente en abandonar todo enfrentamiento y pidió respeto para los derechos de todos los españoles.



Horas después de su mensaje, las reacciones de los líderes políticos no se han hecho esperar en el día de Navidad.

El vicesecretario general de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha valorado de manera "muy positiva" el mensaje navideño del Rey Felipe VI, ya que fue un discurso "optimista y pegado a la calle". Casado ha subrayado que el Rey mandó un mensaje "muy nítido" de "unidad" y de "ambición nacional" frente a los soberanistas y populistas que quieren "reabrir heridas dolorosas o viejos rencores". "A buen entendedor pocas palabras bastan", dijo al respecto.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha valorado positivamente el discurso de Navidad del Rey coincidiendo en el respeto a las "ideas y el diálogo" frente a "la intolerancia y la exclusión", y destacando "mayormente los que nos une con respeto a la diversidad y a las opiniones diferentes".



"Nos parece adecuado el llamamiento que hizo el rey al diálogo, a la convivencia y al respeto a las ideas, rechazando la intolerancia y la exclusión", ha dicho Hernando en una comparecencia en la sede madrileña de su partido para hacer una valoración del mensaje navideño del monarca.



Hernando ha valorado tres características fundamentales del discurso, principalmente que "es un discurso mirando al futuro más que al pasado", en segundo lugar que ha tenido "mayor contenido social que político", y, finalmente, que el Rey ha dado relevancia a "lo que nos une con respeto a la diversidad y a las opiniones diferentes".

El portavoz socialista ha destacado que coinciden con en tener una "gran confianza" en España y en reconocer "la solidaridad, el sacrificio y el esfuerzo de los españoles a la hora de enfrentarse a la crisis y a las consecuencias de la crisis". Al PSOE le parece "muy acertado" que, entre los principales problemas pendientes de España, el Rey haya destacado "la desigualdad y la lucha contra la desigualdad". "La recuperación económica no se podrá consolidar hasta que no se cierren esas desigualdades que ha creado la crisis", ha apuntado Hernado.

En representación de Ciudadanos, el vicesecretario general de la formación, José Manuel Villegas, ha respaldado el mensaje de Navidad del Rey Felipe VI, con el que están de acuerdo "en sus líneas básicas". Sobre el contenido, ha puesto de relieve la referencia del Monarca a quienes "pretenden saltarse las leyes" y la idea de que promover la división entre los españoles "va a provocar división, enfrentamiento, sufrimiento y al final va a ser estéril".

"Compartimos el mensaje hacia aquellos que quieren saltarse las leyes y dividir y enfrentar a los catalanes entre nosotros y a los catalanes con el resto de ciudadanos españoles. Coincidimos en que esa división y ese enfrentamiento que se está promoviendo desde algunos partidos y desde algunas instituciones va a provocar división, enfrentamiento, sufrimiento y al final van a ser estériles", ha manifestado en una rueda de prensa en Barcelona para valorar el mensaje del monarca.

Villegas ha afirmado que desde Ciudadanos "comparten con su Majestad el mensaje de que no se puede negar el derecho a decidir de todos los españoles sobre aquello que les incumbe" y ha explicado que, desde el partido, la valoración del discurso es "positiva" porque "se trataron temas fundamentales para la España de hoy".



Críticas de Podemos y nacionalistas vascos y catalanes

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha sido el primero en rechazar el mensaje de Felipe VI. Ha acusado al rey de hablar "sólo para una parte de su pueblo" en el discurso de Navidad, y ha subrayado que sus palabras representan "un discurso que podría haber firmado Mariano Rajoy".

En un mensaje publicado en su perfil de Facebook, que ha sido reenviado por el secretario general del partido, Pablo Iglesias, a través de Twitter, Echenique se ha mostrado convencido de que Felipe VI "ha dejado fuera de su discurso a los millones de españoles que saben que (la actual crisis económica) no es una crisis, es una estafa".

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha pedido este domingo "que los catalanes se puedan expresar con la misma libertad con la que la hizo el Rey" en su mensaje navideño de este sábado. Forcadell también ha declarado a los periodistas que Felipe VI "no dijo nada nuevo" y ha incidido una vez más en que se está trabajando para el referéndum sobre Catalunya, que debe hacerse con todas las garantías y ser vinculante.



El presidente de ERC y vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha replicado este domingo el mensaje navideño del Rey dándole la razón sobre respetar la ley con un "sí a la legalidad democráticamente decidida por los Parlamentos y los ciudadanos", aunque ha presumido ante los periodistas de que no escuchó el mensaje.

"No tuve ocasión de escuchar" el mensaje de Felipe VI, ha declarado a los periodistas, que le han explicado el contenido del discurso. Entonces, Junqueras se ha mostrado igualmente "a favor de evitar tensiones innecesaria y de cualquier cosa que sea estéril". Precisamente contra lo "estéril", ha destacado que "entre los mejores frutos está la igualdad, el progreso y la prosperidad" y, además, la relación entre iguales. El republicano ha insistido en que las mejoras relaciones posibles "lo son entre los igualmente libres" y en que la república catalana a la que aspira tendrá las mejores relaciones con el reino de España.

El día de la marmota

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha afirmado que el discurso de Nochebuena del Rey Felipe VI fue en lo social "buenista, en lo político contradictorio y en lo territorial negacionista".

Esteban ha señalado que el mensaje navideño del Monarca "fue un poco como el 'Día de la marmota', solo que si en la película Bill Murray estaba atrapado en el tiempo, el Rey parece que está atrapado en la Corona". "Sí es verdad que en lo estético ha cambiado en su actuación diaria con respecto a su padre, pero en los contenidos, mensajes y posición de la Corona, seguimos estando en lo mismo y sin afrontar temas que creemos que son importantes", ha resaltado.



El dirigente nacionalista ha considerado que el discurso estuvo "lleno de lugares comunes revisitados, familia, solidaridad, esfuerzo... pero en algún momento entró en contradicciones: Dijo que no puede caber en la España de hoy la negación del otro". "Bueno, la frase está bien y es redonda, pero habría que preguntarse quién niega al otro. Desde luego, los nacionalistas vascos no negamos lo que sientan, lo que piensen y los que crean los demás. No negamos que existe una nación española pero, sin embargo, la Casa Real y los gobiernos de turno sí niegan la existencia de una nación vasca, ese sentimiento de muchos vascos", ha denunciado.

La portavoz de EH Bildu Marian Beitialarrangotia ha calificado de "vacío" el mensaje de Nochebuena del Rey Felipe VI, lo que, a su juicio, evidencia que "nos encontramos ante la realidad de un Estado que ni tiene oferta ni alternativas para Euskal Herria en lo que se refiere a las cuestiones fundamentales, dejándonos claro que el futuro en todas estas cuestiones está en nuestras manos".

Beitialarrangoitia ha dicho no observar novedades en el discurso del monarca, que "no da respuesta" a los problemas de la sociedad vasca. "Ese mensaje vacío nos muestra un Estado que quiere mantener la relación, la oferta, si la hubiera, que nos hace, en parámetros de sumisión y de dependencia", ha denunciado. Para la diputada abertzale, el Estado ofrece "lo mismo que en el pasado, es decir, negación e imposición", además de "sumisión y dependencia". Asimismo, ha denunciado la "falta de oferta para Euskal Herria" en asuntos "tan importantes" como el derecho a decidir, la paz y la normalización, o la construcción social y política.