ACNUR denuncia que los CETI de Melilla y Ceuta "no son aptos para refugiados"

Melilla se ha convertido en el primer punto de acceso de refugiados sirios

"No ofrece ni lo más básico, que son las mantas"

Espera que el nuevo Gobierno "trate esta situación

Aspecto del CETI de Melilla en 2011. Imagen: EFE

La representante en España del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Francesca Friz-Prguda, considera que los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla "no son aptos para refugiados", que son su población mayoritaria en la actualidad, y pide una reforma urgente tanto de las instalaciones como del modelo de funcionamiento.

Friz-Prguda recuerda que estos centros, crónicamente sobre ocupados "no cumplen los requisitos mínimos marcados en las directivas europeas" sobre asilo y "no son lugar para personas que llegan traumatizadas huyendo de la guerra y la persecución y mucho menos si son niños".

Según explica, con más de 2.500 entradas en lo que va de año, Melilla se ha convertido en el primer punto de acceso de refugiados sirios a territorio nacional y el segundo a nivel mundial de quienes huyen de esta guerra.

"La importancia es enorme. Todos los que han llegado allí y con los que nos hemos entrevistado dicen que ese camino era una alternativa a un viaje más mortífero. No hay más que ver que el 60% de los solicitantes de asilo en ese CETI son mujeres y niños", afirma.

Sus condiciones distan mucho de ser las idóneas. Friz-Prguda relata que tras vadear a los pasadores para entrar en Melilla aún a costa de separarse de sus familiares al otro lado de la frontera de Beni Enzar, los refugiados todavía se encuentran la separación forzosa respecto de sus niños por unas pruebas de ADN para demostrar la filiación cuyos resultados se demoran más de lo debido.

Una vez en el CETI las condiciones no son apropiadas, con carencias de todo tipo porque "no ofrece ni lo más básico, que son las mantas". "Me entrevisté con una docena de refugiados y todos decían lo mismo. Allí pasan frío, pasan frío los adultos y lo más dramático, también pasan frío los niños", afirma, para incidir en que la situación "es inaceptable".

En su opinión, "es simplemente una cuestión de concepto". "Los CETI están pensados para hombres jóvenes trabajadores, no mujeres y niños traumatizados", asegura Friz-Prguda, para quien es necesario transformar estas instalaciones en "centros de identificación y derivación rápida" de las personas que llegan, ya sean del "canal" de asilo, ya sean del de protección de los más vulnerables, ya sea el de retorno.

"No veo que existan posibilidades de transformar un CETI en un Centro de Acogida de Refugiados como los cuatro que existen en la Península y que son muy buenos, eso supondría una ingente cantidad de recursos económicos, pero sí es factible transformarlo en un centro de cribado donde los recién llegados no tengan que pasar más tiempo del estrictamente necesario", añade.

Para Friz-Prguda el CETI "no cumple y no debe ser así" por eso, espera que el nuevo Gobierno "trate esta situación considerando que se trata de la primera entrada para refugiados en España con la debida atención, responsabilidad y sobre todo, humanidad".