Los afines a Sánchez niegan que su reunión perjudique al PSOE

Madrid, 27 dic (EFE).- La diputada socialista Rocío de Frutos, una de las afines al exsecretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha negado que la reunión que van a mantener hoy en Madrid una treintena de los llamados "sanchistas" para animarle a optar al liderazgo del partido, "dañe al partido bajo ningún concepto".

"No creo que ir a una reunión para apoyar a Pedro Sánchez dañe el partido bajo ningún concepto", ha asegurado De Frutos después de que la presidente del PSOE, Micaela Navarro, dijera hoy que esa reunión "no ayuda" al partido.

La diputada por Ourense ha avanzado que acudirá a ese encuentro para "apoyar" a Pedro Sánchez y para "impulsarle un poquito" para que presente su candidatura a la Secretaría General del PSOE porque cree que es "necesario".

"Los militantes es lo que quieren", ha remarcado la diputada, que considera que Sánchez es el único candidato que puede retomar el rumbo del partido.

Una treintena de cargos públicos y orgánicos del PSOE afines a Pedro Sánchez se reunirán hoy en Madrid para mostrarle su respaldo e intentar que presente su candidatura a las primarias.

Sánchez, que no asistirá al cónclave y que no se encuentra en Madrid, no ha despejado todavía las dudas sobre si intentará recuperar el liderazgo del partido, aunque en las últimas semanas ha ido perdiendo apoyos.