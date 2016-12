El PSOE sube medio punto en intención de voto pero sigue por debajo de Unidos Podemos, según una encuesta

El PP volvería a ganar con un 34,5%, Podemos sería segundo con el 22,4%

El PSOE llegaría al 20,4% y Ciudadanos seguiría cayendo hasta el 11,8%

Javier Fernández, presidente de la Gestora del PSOE. Imagen: Reuters

El PP volvería a ganar las elecciones con un 34,5% del voto, Podemos seguiría como segunda fuerza con el 22,4% y el PSOE recuperaría medio punto hasta llegar al 20,4% pero continuaría como tercera fuerza política, según el último barómetro publicado por laSexta.

El pequeño repunte del PSOE no le sirve para volver a la segunda posición. Desde la dimisión de Pedro Sánchez, los socialistas no han levantado cabeza y en las encuestas se produjo el temido 'sorpasso'. Podemos se convirtió desde ese momento en segunda fuerza política y desde septiembre el PSOE no ha podido recuperar su segundo puesto habitual.

Eso sí, ha ido recortando distancia poco a poco hasta colocarse a solo dos puntos de la formación de Pablo Iglesias. Justo después de la dimisión de Sánchez y de que explotara la crisis interna, Podemos había estado hasta cinco puntos por encima de los socialista, según un barómetro que publicaba la misma cadena.

Según esta encuesta, el PP volvería a vencer en unas elecciones y además lo haría con un punto más respecto a las generales de 26J. Ciudadanos sigue cayendo y baja del 13% al 11,8%, manteniéndose en el cuarto puesto.