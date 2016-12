Pablo Iglesias pide perdón a los inscritos de Podemos en una carta: "Perdonadme por haceros pasar esta vergüenza"

Este soberbio y ególatra personajillo me recuerda cada vez mas a Franco con sus consejos: "Señora, haga como yo, no se meta en política".



Tu, que eres el que ha iniciado la campaña contra todos los que te pueden hacer sombra, en cuanto has visto que en las votaciones (en Madrid, en la preparación de VistaAlegre II, y en cualquier otra que se presente) no solo no barrías, como esperabas, sino que ganabas pírricamente y que mas de la mitad de los inscritos (no se me ocurre otra forma de llamarlos) optaban por soluciones y planteamientos distintos a los tuyos (¡¡el amado líder!!, ¡¡el nunca suficientemente ponderado líder!!, ¡¡el excelso!!), ¿ahora te presentas como el pacificador y el enclara-aguas?



¡¡Que morro tienes, macho!! ¡¡Que jeta!!