Pedro Sánchez reaparece tras su silencio: "Entre todos haremos posible la recuperación del PSOE"

Tras la petición de los sanchistas de que lidere un nuevo proyecto en el PSOE

Odón Elorza defiende que Pedro Sánchez no está amortizado

Pedro Sánchez atendiendo a los medios en los pasillos del Congreso. Imagen: EFE

El exsecretario general de los socialistas, el madrileño Pedro Sánchez, ha reaparecido este miércoles, aunque vía Twitter, para expresar su agradecimiento a quienes este martes se reunieron para animar su candidatura a las primarias del PSOE. Cita que aún no ha sido convocada por la gestora.

El exdiputado ha lanzado así en la red social un mensaje de "gratitud inmensa" por la confianza que depositan en él como posible líder del PSOE. "Entre todos haremos posible la recuperación del PSOE y de nuestra identidad socialista", escribe.

Este martes, una treintena de dirigentes, ninguno de relevancia política nacional (no estuvieron ni Odón Elorza, ni Zaida Cantero, ni Susana Sumelzo, tampoco César Luena ni Óscar López, tan solo estuvo la diputada Adriana Lastra) se reunían en Madrid con la intención de animar a Pedro Sánchez a emprender el camino de remendar el PSOE. Aunque no estaba convocado para la reunión, Pedro Sánchez, que se encuentra estos días fuera de Madrid, estaba al tanto de la celebración.

Sin embargo, el anterior líder socialista aún no ha revelado sus intenciones políticas . Y mientras crecen las apuestas de una tercera vía, Susana Díaz tampoco llega a confirmar si tiene intención de venir a Madrid para liderar el partido y dejar así su feudo andaluz. En este sentido, el diario La Razón aprovecha una efeméride como la del Día de los Inocentes para recordar que un día como esté, el año pasado, algunos barones tenían planeado asestar un golpe en Ferraz para echar a Pedro Sánchez. Finalmente, el plan se vino abajo cuando unas horas antes del Comité Federal el entonces secretario general reunía a los barones territoriales para fijar una postura unitaria. Rajoy había ganado las elecciones el 20D, pero no tenía ni siquiera mayoría relativa. Según el medio citado, fueron varios barones territoriales los que frustraron el golpe de mano que se estaba gestando por miedo a dejar al PSOE sin líder. Y fue en aquel momento cuando surgió una resolución que, si bien mantenía a Sánchez, aunque muchos dirigentes lo querían fuera, el partido se instalaba en el no a Rajoy, y el en el no a los independentistas.

"Sánchez no está amortizado"

El diputado del PSOE Odón Elorza ha avisado este miércoles de que una 'tercera vía', entendida como una candidatura alternativa a la de Pedro Sánchez y a la de Susana Díaz para el Congreso Federal del PSOE, sólo "conlleva la exclusión" del exlíder socialista.

"No sé qué proyecto tiene detrás más allá de que una tercera vía conlleva la exclusión de Pedro Sánchez", ha manifestado en declaraciones en RNE, recogidas por Europa Press. De hecho, cree que la 'tercera vía' "es una cuestión nominalista".

Elorza, al igual que un grupo de dirigentes y militantes socialistas afines a Pedro Sánchez reunidos en Madrid, ha defendido que Sánchez encabece "una alternativa" en el partido que logre la democratización y apertura del PSOE.

Sobre el encuentro, al que Elorza no pudo asistir por cuestiones de agenda, ha recalcado que se trata de "una reunión de partida", "discreta" y que se convoca "mirando al futuro" del PSOE: "El debate de proyecto no lo van a ganar los generales sino que va a ser una batalla que gane la militancia que está organizándose", ha sentenciado.

En opinión de Elorza, Sánchez "no está amortizado", pese a que dimitió de la Secretaría General y renunció a su acta de diputado por mantener su 'no' a la investidura de Mariano Rajoy, al contrario de la abstención acordada por la Gestora.

"No vemos a otra persona que tenga más capacidad y más proyecto de futuro", ha señalado, subrayando que, a su juicio, Sánchez "ha dado ejemplo de coherencia personal y de compromiso" aún confesando que él no es 'sanchista' sino socialista.

Gratitud inmensa por la confianza. Entre todos/as haremos posible la recuperación del PSOE y de nuestra identidad como socialistas. ? Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 28 de diciembre de 2016

