Odón Elorza, preocupado por la exclusión de Pedro Sánchez del PSOE si hay una tercera vía

En opinión del dirigente vasco Odón Elorza, Sánchez "no está amortizado"

"No vemos a otra persona que tenga más capacidad y más proyecto de futuro"

Odón Elorza, dirigente vasco del PSE. Imagen: EFE

El diputado del PSOE Odón Elorza ha avisado este miércoles de que una 'tercera vía', entendida como una candidatura alternativa a la de Pedro Sánchez y a la de Susana Díaz para el Congreso Federal del PSOE, sólo "conlleva la exclusión" del exlíder socialista.

"No sé qué proyecto tiene detrás más allá de que una tercera vía conlleva la exclusión de Pedro Sánchez", ha manifestado. De hecho, cree que la 'tercera vía' "es una cuestión nominalista".

Elorza, al igual que un grupo de dirigentes y militantes socialistas afines a Pedro Sánchez reunidos en Madrid, ha defendido que Sánchez encabece "una alternativa" en el partido que logre la democratización y apertura del PSOE.

Sobre el encuentro, al que Elorza no pudo asistir por cuestiones de agenda, ha recalcado que se trata de "una reunión de partida", "discreta" y que se convoca "mirando al futuro" del PSOE: "El debate de proyecto no lo van a ganar los generales sino que va a ser una batalla que gane la militancia que está organizándose", ha sentenciado.

"Sánchez aún no está amortizado"

En opinión de Elorza, Sánchez "no está amortizado", pese a que dimitió de la Secretaría General y renunció a su acta de diputado por mantener su 'no' a la investidura de Mariano Rajoy, al contrario de la abstención acordada por la Gestora. "No vemos a otra persona que tenga más capacidad y más proyecto de futuro", ha señalado, subrayando que, a su juicio, Sánchez "ha dado ejemplo de coherencia personal y de compromiso" aún confesando que él no es 'sanchista' sino socialista.

Pero para el diputado socialista. Sánchez "reúne condiciones" para construir un liderazgo que haga "incluyente" al PSOE y, por ello, cree que ahora "tiene que formar un equipo plural, amplio y diverso" con "gente experimentada y capaz" y dispuesta a colaborar en un proyecto nuevo.

Según Elorza, el PSOE debe "recuperar a los votantes moderados" que "no están nada satisfechos" con el trabajo de Unidos Podemos ni con la actitud "de soberbia y contradictoria" de su líder, Pablo Iglesias: "Para eso hay que darle al partido un liderazgo incluyente y compartido", ha manifestado, haciendo hincapié en la necesidad de definir la estrategia del PSOE.

Por otro lado, preguntado las palabras de la presidenta del PSOE andaluz, Micaela Navarro, quien considera que la reunión de los afines a Sánchez "no ayuda" al partido, Elorza ha lamentado que esas criticas vengan precisamente de ella, que fue presidenta del Comité Federal del PSOE cuando Pedro Sánchez estaba al frente del partido, y una de las que renunció para forzar la dimisión de Sánchez. "(Ella) tenía que haber sido una persona de tranquilidad, de distensión y sobre todo mediadora", ha declarado, remachando: "Si alguien hizo daño y provocó heridas al PSOE pues igual tendría que mirarse a sí misma".

Es más, Elorza ha asegurado que hubo una "conspiración" contra Sánchez. Concretamente ha citado al expresidente del Gobierno Felipe González que, a su juicio, puso "difícil el avance de determinadas gestiones" para conformar un Gobierno alternativo al del PP.