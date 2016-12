Cayo Lara censura el "culebrón" de Podemos y duda del perdón de Iglesias: "Me suena al viejo monarca"

Perplejo por el enfrentamiento público, recuerda que es el día de los Inocentes

Cayo Lara con Alberto Garzón, hoy dentro de Unidos Podemos. Imagen: Nacho Martín

El ex coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha criticado el "culebrón por capítulos" que vive Podemos y no da valor a la petición de perdón que ha lanzado en un vídeo su líder, Pablo Iglesias. "Me suena a confesionario y al viejo monarca", sostiene.

Cayo Lara, que hace un año estaba al frente de IU, ha expresado su "perplejidad" por el enfrentamiento público entre dirigentes de Podemos, socio electoral de IU y con quien comparten grupo parlamentario en el Congreso.

Cayo Lara ha indicado que "no se entiende lo que esta pasando" en Podemos, que parece "un culebrón por capítulos". La percepción general, añade, es que "en la izquierda hay lío y que en la derecha, aun siendo la más corrupta de Europa, da imagen de estabilidad".

Para el exdiputado de IU, en Podemos "hay un problema serio" y tienen una reflexión pendiente sobre por qué no fue posible desbancar al PP en la pasada legislatura. "Hay un problema serio e ideológico de Podemos, pero lo han convertido en un culebrón", se lamenta.

En su perfil de Twitter ha añadido también un comentario sobre el vídeo de Pablo Iglesias pidiendo perdón por esa espiral de mensajes cruzados en su formación. "Eso de pedir perdón siempre me suena a confesionario y al viejo monarca (Don Juan Carlos). Hoy es el día de los inocentes", ha comentado.