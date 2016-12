Pedro Sánchez rompe su silencio y habla sobre su candidatura: "Decidiré cuando se convoque el congreso del PSOE"

Cartel del Pedro Sánchez, exsecretario general del PSOE: Reuters

Pedro Sánchez, exsecretario general del PSOE, ha roto su silencio sobre si se presentará o no a primarias en el partido, pero lo ha roto para pedir paciencia: "No hablaré de mi candidatura hasta que no se convoque oficialmente el congreso federal", según publica este viernes El Mundo.

El exsecretario quiere medir sus tiempos y no precipitarse. Su entorno cree que sería un error postularse antes de que se conozcan "el calendario y las reglas del juego". "Antes, no hay nada a lo que presentarse", ha añadido Pedro Sánchez. Por lo tanto, la fecha clave podría ser el próximo 14 de enero, cuando se reunirá el máximo órgano de dirección del PSOE entre congreso y congreso.

Sánchez aún no ha decidido si se presentará, pero sus más próximos tienen la impresión de que terminará dando el paso. Sin embargo, la larga espera podría pasarle factura. Según se publicaba este jueves, algunos de sus antiguos fieles estaban empezando a desesperarse y verían en Patxi López una opción más que posible de cara a unas primarias.

La misma prudencia que muestra Sánchez también la tienen la jefa del Gobierno andaluz, Susana Díaz, o el exlehendakari Patxi López. El entorno del dirigente vasco, que cuenta con el respaldo de algunos barones que apoyaron a Sánchez, asegura que aún no ha decidido si se presentará o no al congreso federal.