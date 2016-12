CORR-Jiménez (PSOE) dice a los críticos que ahora es prioritario apoyar la acción política y lo interno es secundario

30/12/2016 - 12:04

((Esta noticia sustituye a la anterior con el mismo titular))

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El portavoz de la Gestora del PSOE, Mario Jiménez, ha afirmado este viernes que "lo prioritario ahora para el PSOE y todos sus responsables debe ser la tarea política" que hacen los socialistas en las instituciones, mientras que "las cuestiones internas, mientras no esté convocado el Congreso deberían ser absolutamente secundarias".

"Esa debe ser la tarea fundamental, si otros quieren estar en otra cosa tienen todo el derecho del mundo a hacerlo, pero la inmensa mayoría estamos orientados a esto", ha dicho en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, preguntado por la reunión que mantuvieron esta semana en Madrid 70 cuadros medios que apuestan por Pedro Sánchez para volver a liderar el PSOE.

Jiménez ha insistido en su absoluto "respeto y distancia" por las iniciativas de este tipo, afirmando que cualquiera puede plantear lo que entienda mejor para el partido, pero, acto seguido, ha opinado que todos los militantes tienen la "obligación y la responsabilidad" de respaldar la acción política del PSOE en todos los niveles, "dar la réplica a la derecha y combatir el populismo".

¿TIENE SÁNCHEZ PROYECTO Y EQUIPO PARA PRESENTARSE?

El portavoz de la dirección interina, que ha hecho hincapié en que el Congreso no está convocado aún, ha afirmado no saber si Sánchez tiene intención de presentarse y si "cuenta con el equipo para poder hacerlo, si tiene un proyecto para plantearlo y los apoyos para hacerlo".

Tampoco ha dado pistas sobre si la presidenta andaluza, Susana Díaz, dará o no el paso de postularse como secretaria general y sólo ha insistido en que está centrada en su tarea en Andalucía.

Sí ha negado la acusación de los críticos de que la gestora esté intentando ganar tiempo para que al final no haya primarias, y ha dejado claro que "no hay ningún escenario en el futuro que no contemple la celebración de unas primarias". A su juicio, lo que está haciendo el PSOE es afrontar "con calma y sosiego" un proceso que pasa por reformular su proyecto político para ser alternativa. "Venimos de derrotas muy serias", ha remarcado.

Jiménez ha confirmado que hay una "gran probabilidad" de que el comité federal que fijará el calendario del proceso congresual se celebre el segundo fin de semana de enero --el sábado 14-- pero ha matizado que hay que tener en cuenta la convocatoria de la Conferencia de Presidentes, prevista para el 17 de enero, para que los presidentes socialistas puedan atender su agenda de partido pero también, "de forma más prioritaria", la del país.

EL "ENVEJECIMIENTO POLÍTICO ACELERADO" DE PODEMOS

Por otro lado, el dirigente socialista ha dicho que no quería comentar los procesos internos de Podemos, afirmando que el PSOE quiere mostrar respeto, a diferencia de la actitud "obscena y aprovechada" que a su juicio tuvieron los 'morados' cuando se desató la crisis del PSOE.

Eso sí, ha dicho de ese partido que su supuesta "nueva política no era más que un 'restyling' de otras líneas de actuación política", que en realidad son muy viejas. Podemos, ha dicho, ha sufrido el "envejecimiento político acelerado más claro de todo el país".