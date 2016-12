Carmena acude en Metro a Gran Vía para hacer las "compritas" de Reyes

Madrid, 30 nov (EFE).- La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha acudido hoy en Metro a la Gran Vía, cortada al tráfico privado durante las fiestas, donde ha hecho "compritas de Reyes" y, rodeada por medios y curiosos, ha deseado feliz año a los madrileños.

Durante su paseo por la zona habilitada a peatones -se han reducido los carriles por los que circulan motos, taxis o autobuses- la regidora madrileña ha negado que la Gran Vía esté vacía -como afirman desde el PP municipal- algo que según Carmena acreditan las fotografías y que expondrá con datos en una comparecencia en Pleno.

"Buena salida y mejor entrada" de año, ha deseado hoy la regidora madrileña, que ha parado en una librería y acudirá a otros establecimientos de esta gran avenida a hacer "compritas" de Reyes que "luego se amontonan y no es posible", para lo que se ha cogido "un poquito de día libre".

La alcaldesa ha acudido al centro de la capital en Metro, a cuya salida le esperaban múltiples medios de comunicación, "la primera parte (del trayecto) no me he podido sentar pero luego sí, osea que venía bien", ha valorado Carmena el servicio del suburbano madrileño.

Parada por varias vecinas que le han deseado felices fiestas y por un párroco que le ha pedido una fotografía, Carmena ha paseado por el espacio reservado a peatones, donde ha asegurado a los periodistas que no le pide nada al 2017, "yo no me carteo con el año nuevo", ha bromeado.

En el año venidero, Carmena "intentará a hacer lo mejor que pueda para Madrid", rectificando errores cuando los haya y continuando las experiencias positivas, siempre con "una actitud de atención hacia todos los ciudadanos".

Carmena ha destacado que el Consistorio "está y va a hacer todo lo posible para que se pueda disfrutar muy bien y con mucha felicidad" la Navidad en Madrid, donde "cada uno tiene que elegir la que le gusta, la que más se adopta a su manera de entenderla".

La regidora ha mandado además un mensaje de tranquilidad a los vecinos y visitantes de la capital a quienes ha dicho que "no hay por qué tener miedo" sino "una actitud vital y positiva", preguntada por el posible temor ciudadano ante ataques terroristas.