El PSOE advierte a los independentistas de que su plan es "una vía muerta"

Madrid, 30 dic (EFE).- El portavoz de la gestora del PSOE, Mario Jiménez, ha advertido hoy al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a los partidos independentistas que su plan para tratar de lograr la separación de Cataluña de España "es una vía muerta que no va a llevar a ningún lado".

Jiménez ha asegurado que "cualquier planteamiento que se sitúe al margen de la ley es un camino cegado que no va a llegar a ninguna parte en España, se produzca donde se produzca".

"Con esa deriva, no podemos estar de acuerdo y pronosticamos que es una vía muerta que no va a llegar a ningún lado", ha afirmado Jiménez en una rueda de prensa en la sede de Ferraz para hacer balance del ejercicio que ahora acaba.

El dirigente socialista ha lamentado que los separatistas "no rectifiquen" su hoja de ruta y se empeñen en situar "a las instituciones catalanas al margen o fuera de la ley".

"Y eso es un mal camino que no llega a ninguna parte y que tiene un cierto punto de mentira terrible a la ciudadanía, porque fuera de la ley no hay nada. Eso no va a llevar a ningún sitio", ha insistido.

A su juicio, la antigua Convergència y ERC están "haciendo un seguidismo y sometiéndose a una agenda que se sitúa claramente al margen de la ley por imperativo de la CUP".

Jiménez ha emplazado al jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, y a Puigdemont a que den detalles del diálogo que mantienen para saber si el presidente catalán está dedicándose a "un juego de doble cara", diciendo que la Generalitat respalda la hoja de ruta soberanista pero, al mismo tiempo, "está sentado con el PP".

"Queremos saber qué está ocurriendo de verdad", ha exigido el portavoz de la gestora.

Para resolver la crisis catalana, Jiménez ha insistido en que además de dejar claro que "el único camino posible es la ley", es preciso "ser proactivo" en la recuperación del diálogo con Cataluña, como, en su opinión, está haciendo el PSC.

También ha reiterado la voluntad del PSOE de abrir el debate para poner al día la Constitución -"no un proceso constituyente", ha matizado-, si bien para ello ha abogado por "articular un pacto previo en el que se delimite el alcance de la reforma".

Para ello, Jiménez ha subrayado que el PSOE quiere "hablar con todos los partidos", no solo con el PP, para ver qué "cuestiones hay que cambiar y cuáles preservar".

El portavoz de la dirección interina ha criticado "el inmovilismo por miedo o por conveniencia" del PP en la cuestión catalana y la posición de los separatistas de "querer demoler las bases del consenso institucional" que alumbró la Carta Magna.

"Hay una posición razonable e intermedia que es la que planteamos nosotros", ha recomendado Jiménez.