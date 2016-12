Puigdemont hará el referéndum en 2017 y aplicará el resultado "sin dilaciones"

El único referéndum sobre la independencia "legal y vinculante" posible es el que debería hacerse votando los 47 millones de Españoles.



No es posible legalizar que la decisión se traspase a 8 millones de catalanes y se le retire a los 39 millones de españoles no catalanes.



La frase "la soberanía de cualquier parte de España reside en todos los españoles por igual" no es una frase sin sentido. Lo tiene.



Es decir, para que un referéndum SÓLO EN CATALUÑA fuera legal, primero hay que cambiar la Constitución donde se afirma lo de la soberanía.



De hecho, si mañana Rajoy llegara a un acuerdo en ese sentido y un solo español pusiera un recurso de inconstitucionalidad, se ganaría y el acuerdo con Rajoy sería invalidado.



Cuántas horas y esfuerzo mal empleados. Esto sí que es dilapidar y derrochar lo público. El gasto (medido en horas de funcionarios y políticos además del dinero que dedica la Generalidad catalana) es como el de 1000 gúrteles.