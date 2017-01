Oposición catalana ve a Puigdemont desconectado de la realidad y de problemas

Barcelona, 31 dic (EFE).- Los partidos de la oposición catalana creen que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha demostrado en su discurso de Fin de Año que está "desconectado" de la realidad y de los problemas de los catalanes, puesto que sólo habla de la independencia y de un referéndum que "no se hará".

Desde su tierra natal en Jérez (Cádiz), la líder de Ciudadanos en el Parlament, Inés Arrimadas, ha lamentado que Puigdemont concluya el año "como lo empezó, sin presupuestos, dependiendo de la CUP" y aspirando sólo a "repetir" la consulta del 9N, "que no sirvió para nada".

Arrimadas ha criticado que Cataluña viva "en un 'déjà vu' político desde 2010", ante el que, en su opinión, Puigdemont "lo único que ofrece es repetir" una consulta soberanista, cuando Cataluña "no puede perder más tiempo" hablando continuamente "de cómo salir de España y de la Unión Europea".

La líder de Ciutadans ha censurado que el presidente de la Generalitat no hiciera en su discurso de fin de año "ninguna referencia" a asuntos como el paro o la corrupción, u otros "que realmente preocupan a los catalanes".

En su opinión, cuando Puigdemont "habla de desconectar del resto de España", en el fondo lo que le ocurre es que "ha desconectado de la realidad del resto de los catalanes", situándose por tanto "en un plano de irrealidad" que entre otras cosas persigue "tratar de contentar a la CUP y a Podemos".

El líder del PP Catalán, Xavier García Albiol, ha coincido en esta idea al afirmar que el presidente de la Generalitat está en un "proceso de desconexión, es verdad, pero de desconexión de los problemas de los catalanes" porque, ha subrayado, "no habrá referéndum ni en 2017 ni en 2018", y "no se puede dialogar de lo que no es posible".

"Puigdemont demostró que está en un proceso de desconexión, es verdad, pero en un proceso de desconexión de la vida y de los problemas reales de los catalanes", ha aseverado Albiol, que ha dicho sentir "mucha tristeza" cuando detectó que el presidente de la Generalitat "no dedicó ni un solo segundo a hablar de las personas que lo están pasando mal en Cataluña, a los parados, a los jubilados, a los emprendedores o a los autónomos que suben la persiana cada día a las seis de la mañana".

Albiol ve a Puigdemont en un "bucle", hablando "sólo a los catalanes que como él quieren la independencia", sin "ningún recuerdo o palabras de ánimo" para los catalanes con problemas.

"Todo esto me lleva a afirmar que estamos ante un presidente que está en una dinámica perversa, que es prisionero de los radicales de la CUP para tirar adelante su proceso de ruptura con el resto de España", ha apuntado Albiol.

Albiol cree que, "agrade o no", el Estado "no puede dialogar sobre aquello que no es posible", ante "planteamientos absurdos y radicales" como un referéndum de independencia. "No vamos bien", ha apuntillado.

Ya ayer, la portavoz parlamentaria del PSC, Eva Granados, reprochó al presidente que "sólo" hablase en su discurso del proceso soberanista, insistiendo en la "unilateralidad y el rupturismo", para "satisfacer a "una parte de Cataluña".

Por su parte, el diputado de Catalunya Sí Que es Pot (CSQEP) en el Parlament Joan Giner afeó al presidente de la Generalitat que en su discurso de Fin de Año destacase el acento social de sus políticas, algo que a su juicio los presupuestos "no demuestran".

Hoy, para despejar dudas a aquellos que creen que Puigdemont hará un referéndum legal y si ello va ligado a que sea acordado con el Estado, el portavoz adjunto de JxSí, Roger Torrent, ha afirmado que la voluntad del Govern Puigdemont-Junqueras es hacer un referéndum sobre la independencia de forma "legal y vinculante", que se celebrará igualmente en 2017 si no hay pacto con el Estado puesto que se haría bajo la legalidad catalana.

"El referéndum será legal y vinculante: legal porque si no está sometido a la legalidad española, una vía que nosotros creemos que está agotada y ayer tuvimos una prueba más, lo estará en nuestra propia legalidad, al marco jurídico que estamos construyendo; y vinculante para que aplicaremos el resultado que salga de las urnas", ha explicado Torrent (ERC) en una atención a los medios en Girona.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se comprometió ayer, en su discurso de Fin de Año, a cumplir su promesa de convocar un "referéndum legal y vinculante" sobre la independencia en 2017 y garantizó que aplicará el resultado "sin dilaciones ni excusas".