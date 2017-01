El ministro Zoido confirma que se sigue buscando el kalashnikov de los yihadistas de Madrid, pero dice que "están neutralizados"

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha confirmado este sábado que la Policía sigue buscando el fusil de asalto AK-47 (kalashnikov) que supuestamente estaba en manos de los dos yihadistas detenidos esta semana en Madrid, y ha insistido en enviar un mensaje de tranquilidad afirmando que cualquier posible situación de riesgo que pudieran provocar se ha "neutralizado".

Zoido ha señalado que lo que se ha encontrado es la munición del fusil, y que éste "se seguirá buscando". No obstante, ha hecho hincapié en que si los presuntos yihadistas pensaban utilizarlo ya no podrán hacerlo puesto que están detenidos y por tanto se les ha "neutralizado".

El ministro ha tachado de "rotundamente falso" que se haya encontrado el fusil, entero o por partes. También ha dicho no tener ninguna información acerca de que los detenidos pretendiesen comprar armas por Internet. Según ha dicho, los expertos en información están analizando la documentación intervenida a los dos detenidos y las diligencias siguen abiertas.

"Cualquier situación de peligro que pudieran haber generado estos dos yihadistas ha sido neutralizada, y no se ha encontrado ningún indicio de que se fuera a producir o se vaya a producir un atentado. Tenemos razones, porque hemos puesto todos los medios necesarios, para que estén tranquilos y puedan celebrar esta noche de fin de año", ha dicho durante una visita a la Jefatura Superior de Policía de Madrid para supervisar el dispositivo de seguridad de esta Nochevieja.

Zoido ha querido dar un mensaje de tranquilidad a los madrileños, recalcando que el dispositivo de seguridad ha sido "diseñado minuciosamente" y se han adoptado las medidas de seguridad y de inteligencia que se han considerado necesarias y suficientes, de modo que "la seguridad está en buenas manos".

No obstante, no ha querido dar cifras de los efectivos de Policía Nacional y Municipal, Guardia Civil, Protección Civil y Samur alegando que es "una información sensible", y sólo ha dicho que serán "muy numerosos".

El ministro ha recorrido la sala del 091 acompañado de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes; la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa; el director general de la Policía, Germán López Iglesias; el jefe superior de Policía de Madrid, Alfonso José Fernández Díez, y otros mandos policiales, que le han informado del dispositivo bautizado 'Campanadas 2017'. Se espera que 25.000 personas acudan a medianoche a la Puerta del Sol para dar allí la bienvenida al año nuevo.

Aunque el acto estaba centrado en el dispositivo madrileño, el ministro ha extendido el mensaje de tranquilidad a todos los españoles: "Pueden estar seguros de que estamos en manos expertas, en las mejores manos. El mensaje de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad es de tranquilidad y ese es también mi mensaje".

En pleno aumento de los atentados yihadistas en Europa --el último de ellos en un mercado navideño de Berlín el 19 de diciembre--, ha recalcado que "la prevención es un trabajo que se viene realizando desde hace muchos años y los resultados están siendo excelentes".

Así, ha destacado que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil han "trabajado con eficacia contra el yihadismo" y deteniendo a un sospechoso cada cinco días en los últimos dos años. Su trabajo, ha dicho, es "exhaustivo" e "impecable", y están demostrando "elevada profesionalidad" y obteniendo "grandes éxitos" incluso en las investigaciones más complejas.

También ha remarcado que desde se decretó el nivel de alerta 4 en 2015, los detenidos suman 177 y ha puesto en valor la cooperación ciudadana, que está resultando "muy relevante".

Zoido ha reconocido que la amenaza "es global" y que, por tanto, "el riesgo cero no existe", pero ha llamado a no "vivir con miedo" y a mantener la forma de vida, las costumbres y las tradiciones, porque lo contrario "sería un triunfo para los terroristas".

"Estoy convencido de que todos juntos ganaremos esta batalla, porque nos costó mucho trabajo conseguir la libertad y nadie nos la va a quitar. Juntos sabremos defendernos de esta violencia terrorista", ha añadido.