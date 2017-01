Miguel Urbán (Anticapitalistas) pide construir un Podemos "desobediente" en Vistalegre II: "No nos podemos moderar"

Defiende que "la única forma de construir mayorías sociales es desde fuera del sistema y no desde dentro"

El eurodiputado de Podemos y representante de la corriente interna 'Anticapitalistas', Miguel Urbán, ha defendido la necesidad de construir en la II Asamblea Ciudadana Estatal que su partido celebrará en febrero un Podemos que "desobedezca desde las instituciones" y plante cara a la "gran coalición", en lugar de caminar hacia la "automoderación" y hacia "el centro" como piden, según el parlamentario, algunos compañeros de su formación.

"La única forma de construir mayorías sociales es desde fuera del sistema y no desde dentro; es en oposición al 'establishment y a las élites que nos gobiernan y esa impugnación no puede ser moderada", ha defendido en una entrevista concedida a Europa Press el que es una de las cabezas visibles de la corriente más a la izquierda de Podemos. "No nos podemos moderar", ha avisado.

Según Urbán, Vistalegre II debe servir para debatir sobre cuál es la mejor forma para combatir las políticas de austeridad de la Unión Europa que aplica la "gran coalición" de PP, PSOE y Ciudadanos. A su juicio, la clave es "la desobediencia", un elemento que "ha permitido avanzar en derechos sociales a lo largo de la historia".

"Desde las instituciones se puede desobedecer", ha afirmado. "¿Por qué no empezamos a plantear una desobediencia clara a lo que está impidiendo que podamos aplicar mejoras para las mayorías?", se ha preguntado, al tiempo que ha señalado que, entre otras cosas, hay que desobedecer "el techo de déficit" marcado por la Unión Europea o "la ley Montoro".

El eurodiputado anticapitalista no cree que Podemos se haya conformado tras su llegada a las instituciones, aunque sí ha reconocido que hay compañeros que "legítimamente" creen que "para construir mayorías electorales lo que hay que hacer es una especie de moderación y giro al centro".

A su juicio, el camino que debe tomar la formación en ese congreso de febrero es el contrario al de la moderación, y así lo plasmarán en el documento político que su corriente presentará en ese cónclave. "No podemos moderar nuestras propuestas políticas porque los recortes no se han moderado, ni los desahucios ni la pobreza energética", ha sentenciado.

En este sentido, ha alertado de que Podemos no se puede plantear ocupar el espacio electoral que está dejando libre "el PSOE de la Gestora" tratando de parecerse a un partido que se ha convertido "en el principal aliado del PP". "Nosotros tenemos que ocupar ese espacio diferenciándonos de ese PSOE de la Gestora, no pareciéndonos a él", ha demandado.

PODEMOS, EL MEJOR ANTÍDOTO "CONTRA LOS 'TRUMP' DEL PP"

Además, ha asegurado que Unidos Podemos --la coalición que han formado con IU, Equo y otras formaciones-- es "el mejor antídoto" contra la extrema derecha y "contra los 'Trump' que viven en el PP", y que eso no se mantiene "con moderación sino impugnando la gran coalición", y el "dentro del sistema".

Urbán no ha querido identificar a ningún sector concreto de Podemos como los partidarios de esa moderación ya que, a su juicio, en algún momento "todo el mundo" ha caído en ese "error", como el secretario general, Pablo Iglesias. "No hay que escenificar todo en Íñigo Errejón. Todo el mundo, también Pablo, ha defendido propuestas mucho más moderadas que al principio", ha señalado.

"Contra el extremo centro no nos podemos moderar. Quien lo defienda, desde mi punto de vista, creo que se está equivocando, pero no pasa nada, debatámoslo, que para eso está Vistalegre II", ha animado el eurodiputado.

De hecho, Anticapitalistas propondrá salir de ese congreso con una serie de "medidas programáticas y medidas de acción concretas", como por ejemplo, la convocatoria de un encuentro a nivel europeo para estudiar cómo combatir de forma conjunta a la extrema derecha y la xenofobia, o con un llamamiento a la movilización contra el pago de las deudas ilegítimas y la realización de auditorías, recogiendo la "experiencia" de "muchos ayuntamientos" que ya están potenciando estas medidas.

"Tenemos que volver a poner la política encima de la mesa, temas como la renta básica universal, el impago de la deuda ilegítima, la socialización de los medios de producción; medidas que son necesarias para la vida y el bien común", ha enfatizado.

"ECHAR RAÍCES EN LOS TERRITORIOS"

En cuanto al modelo organizativo que también se debatirá en esa segunda Asamblea de Vistalegre, 'Anticapitalistas' propone "un Podemos descentralizado" que "eche raíces" en los territorios y acabe con el "partido hipercentralizado desde Madrid" que es ahora. "Eso es una locura", ha sentenciado.

"Queremos que se parezca a la idea de país plurinacional de procesos constituyentes que queremos para España y que pueda echar raíces", ha asegurado y, aunque ha señalado que el modelo concreto que propondrán desde 'Anticapitalistas' todavía lo tienen que debatir, ha avanzado que uno de los puntos claves para garantizar esa descentralización será el reparto de recursos, además del de competencias.

De hecho, ha señalado que "hay que hablar de solidaridades compartidas" a través de una "caja de solidaridad estatal" para que los territorios que tienen más recursos puedan destinar sus excedentes a aquellos que tienen menos. "El tema de los recursos es central pero también el tema político, por ejemplo, que la gente no tenga que pedir permiso en Madrid para mandar un email a los inscritos del territorio", ha criticado.

"PROCESOS CONSTITUYENTES EN PLURAL Y EN PIE DE IGUALDAD"

En cuanto a ese modelo de país plurinacional que 'Anticapitalistas' pide para España, Urbán ha explicado que su estructura sería de tipo "federal asimétrico" porque existen "diferentes realidades territoriales y nacionales". Por este motivo, defienden también la necesidad de llevar a cabo "procesos constituyentes en plural y en pie de igualdad".

"Estaríamos de acuerdo con que Cataluña hiciera un proceso constituyente, pero también podría haber en Galicia o Andalucía, porque tenemos contextos y realidades particulares, y eso nos lleva a no caer en la uniformidad de un único proceso constituyente", ha detallado. Eso sí, ha señalado que, después, habría que poner en marcha "una resolución colectiva".

En cuanto al referéndum que prevé celebrar Cataluña, el eurodiputado ha asegurado que son partidarios de que se celebre aunque sea de forma unilateral, aunque ha admitido que una consulta no pactada con el Estado "tendría muchos menos impacto político". "Es legítima, útil no lo sé", ha apostillado.