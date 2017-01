La nueva portavoz de Podemos en Madrid acusa a Cifuentes de tramar "una ley mordaza autonómica"

La nueva portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, dijo a Servimedia que, de cara al próximo periodo de sesiones, "me preocupa especialmente, además del tema de los presupuestos para 2017, "cómo está echando de menos" la presidenta regional, Cristina Cifuentes, "su etapa de delegada del Gobierno", y alertó de que "pretende colarnos aquí una ley mordaza autonómica".

La portavoz se refiere a un proyecto del Gobierno regional que contempla sanciones de hasta 45.000 euros por conductas con un componente de incitación al odio, intolerancia y discriminación y la creación de un observatorio administrativo que vigilará la libertad de expresión y los comportamientos discriminatorios.

Esta norma, que según Cifuentes tiene un "carácter integral para corregir conductas que pueden promover al odio" y persigue "dar respuesta a cualquier forma de intolerancia" y prestar "una especial atención a acciones que se hacen a través de la red", a juicio de Tuiz-Huerta "no puede salir adelante de ninguna de las maneras, porque en vez de ampliar derechos, los restringe".

"Desde Podemos, tenemos que estar para ampliar derechos, no solo sociales también de participación democrática, y libertades civiles", aseguró.

Por otro lado, dijo que "otro tema importante son los presupuestos, que parece ser que no habrá porque en el PP tienen una diputada de baja laboral por acoso laboral y no creo que puedan sacarlos adelante".

Habló también del interés de Podemos en "feminizar la política, no solo para que la mujer dé un paso adelante y ocupe una primera línea de la política, sino también para traer al centro del debate las cuestiones que atañen a la igualdad, y la financiación la Ley de Dependencias".

Ruiz-Huerta, abogada durante 12 años, profesora de Derecho Penitenciario en las universidades Carlos III y Autónoma y que ocupa la Portavocia de Podemos tras retirar la dirección de Madrid de la formación morada a José Manuel López, dijo que ahora "lo más novedoso es que ya tenemos marcada una hoja de ruta política". "Hasta la fecha no la habíamos tenido", manifestó.

Preguntada si López habría sido desalojado del cargo si hubiese apoyado la candidatura de Ramón Espinar y no la de Rita Maestre, dijo que es una "respuesta imposible, porque eso no se ha producido". "La realidad es que ha participado activamente dentro de un equipo que no ha resultado ganador", destacó.