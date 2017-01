El PP arranca 2017 consolidándose como primera fuerza mientras Podemos permanece segundo y el PSOE sigue cayendo

Hola soy Palmero intentando opinar aquí. Lo intento bastante a menudo sin éxito ya que me censuran casi todos los comentarios. Eso que siempre empiezo saludando con educación a los intelectuales podemitas que siempre están aquí compartiendo con nosotros su sabiduría.



Sólo quiero decir que hay que apoyar a Iglesias en su lucha contra Errejón. Sólo un líder visionario y carismático cuyas opiniones no estén en discusión puede llevarnos a tener paguita básica con inmigración libre, reparto de vivienda y jubilación a los sesenta. No acabo de entender yo la discusión sobre estas verdades absolutas compartidas con unanimidad por la sólida mayoría sociológica de izquierdas.