El deseo de la Generalitat: compatibilizar la secesión de España con la integración en la UE

JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA, pero que pesados a ver cenizos como explicarlo para que lo entendáis si hay que ir se va pero ir pa na pues es tontería o sea que no por dar la matraca todos los días en España y en Europa os van hacer mas caso, en fin seguir con el rollo de la ONCE que es lo último que se pierde, JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA, yo ya se la respuesta y no me llamo LOLA JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA y decir que el que ha diseñado la estrategia del referéndum de adhesión a la UE solo decirle 1º que la cosa no funciona así y segundo tauja Cataluña es una colonia va ha ser que no, estos son como Juan Palomo yo me lo guiso yo me lo como pues nada más lejos de vuestra realidad ¡CANSINOS¡.